Шойгу отметил стабильную работу ВС РФ в зоне СВО на фоне попытки мятежа

Попытка мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» не повлияла на действия группировок российских войск в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом заявил 3 июня глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, поблагодарив личный состав Вооруженных сил РФ за добросовестную службу.

Министр отметил, что планы мятежников дестабилизировать обстановку в России провалились прежде всего потому, что военнослужащие проявили верность присяге и воинскому долгу. Он отметил, что военные продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи.

«Благодарю личный состав за добросовестную службу», — резюмировал министр на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Ранее, 3 июля, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны СВО на сегодня нет и в ближайшем будущем также не будет. Депутат отметил, что никакой угрозы для снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе не наблюдается.

Попытка вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина против властей России и руководства Минобороны РФ произошла 23 июня. Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.