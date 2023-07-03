Неизвестные закрасили мемориальную доску на Музее Пушкина в Одессе

Неизвестные закрасили мемориальную доску на Музее русского поэта Александра Пушкина в Одессе. Об этом сообщило издание «Думская».

Издание в Telegram-канале опубликовало кадры, на которых видно, как мужчина разрисовывает краской из баллончика табличку на здании учреждения. Ранее, в 20-е годы XIX века, в здании музея располагалась гостиница, в которой в 1823 году проживал Пушкин.

Ранее, 2 июня, городские власти Киева и мэр города Виталий Кличко поддержали петицию о демонтаже памятника Пушкину в микрорайоне Шулявка.

26 мая жители проголосовали за замену бюста Пушкина на бюст поэта Василия Стуса на станции метро «Университет».

В апреле сообщалось, что на Украине за 2022 год были демонтированы 28 памятников Пушкину.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.