Кличко поддержал снос памятника Александру Пушкину в Киеве

Городские власти Киева и мэр города Виталий Кличко поддержали петицию о демонтаже памятника русскому писателю и поэту Александру Пушкину в микрорайоне Шулявка. Об этом в пятницу, 2 июня, пишет украинское издание «Вести».

В 2009 году правительство Украины постановило внести этот монумент в государственный реестр недвижимых памятников как объект культурного наследия. Но в мае 2023 года украинское министерство культуры сняло с двух скульптур Пушкина в центре Киева этот статус.

Решение о демонтаже памятника поэту в Шулявке принималось в ходе заседания межведомственной рабочей группы в мае текущего года.

«Поддерживаю электронную петицию № 12081 «Демонтируйте памятник Пушкину на Шулявке», — сказал Кличко.

Ранее, 26 мая, жители проголосовали за замену бюста Пушкина на поэта Василия Стуса на станции метро «Университет».

В апреле сообщалось, что на Украине за 2022 год были демонтированы 28 памятников Пушкину.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.