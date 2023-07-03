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Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км

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Фото: ТАСС/Роман Соколов
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Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края достигла уже приблизительно 13 км, сообщает Telegram-канал оперштаба Кубани 3 июля.

Сейчас волонтеры и сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. За сутки они раздали более 5 т воды, на подъезде к мосту выставлены биотуалеты.

Для помощи водителям на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС России. Также водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. В оперштабе добавили, что скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.

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Накануне региональный минтранс увеличил количество постов досмотра у Крымского моста. В ведомстве сообщили, что с утра часть работников перераспределили с крымской стороны на краснодарскую.

Ранее, 1 июля, при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась пробка длиной 5 км, позднее в этот день она превысила 9 км. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды, для помощи населению дежурил аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.

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