Сына Михаила Ефремова сняли с аппарата ИВЛ

Сына Михаила Ефремова, Николая, выпавшего из окна своей квартиры в Москве, сняли с аппарата ИВЛ.



Как сообщил источник «Известий» 3 июля, состояние 31-летнего актера остается стабильно тяжелым. Он пришел в сознание, но пока не может отвечать на вопросы, а большую часть времени спит.

Утром 30 июня соседи Николая Ефремова сообщили о том, что он выпал из окна своей квартиры в Москве с третьего этажа, его госпитализировали. Специалисты зафиксировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и перелом локтевого отростка. Из-за сильной кровопотери возникла анемия.

Актера ввели в искусственную кому и провели две операции. По данным собеседника, была проведена эндоваскулярная операция на правой верхней ягодичной артерии, на бедро и таз наложили аппарат внешней фиксации.

Наряду с этим сообщалось, что соседи обратили внимание на то, что мужчина злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. По словам самого Николая, который после падения находился в сознании, он упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

Позднее источник «Известий» дополнил, что жена Николая Влада Киселева накануне общалась с ним, он был трезвым. В разговоре с супругой актер подчеркнул, что не употреблял алкоголь на протяжении пяти дней, во время звонка он наводил порядок дома и ждал Владу с дочерью.

На данный момент в случившемся разбирается полиция.