Сын Михаила Ефремова состоит на учете в психоневрологическом диспансере

Сын актера Михаила Ефремова Николай состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом рассказал источник «Известий» в пятницу, 30 июня.

Утром 30 июня соседи Николая сообщили о том, что он выпал из окна своей квартиры в Москве с третьего этажа, после чего его госпитализировали. ЧП произошло на Пролетарском проспекте.

На кадрах виден автомобиль скорой помощи, в котором Николая увозят в медицинское учреждение.

Источник «Известий» в пятницу сообщил, что сына актера ввели в искусственную кому. На бедро и таз мужчины наложен аппарат внешней фиксации, проведена эндоваскулярная операция на правой верхней ягодичной артерии. Специалисты зафиксировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и перелом локтевого отростка. Также у Николая внутри образовалась большая брюшинная гематома, острая респираторная недостаточность и острая сердечная недостаточность.

После падения Николай находился в сознании. Он сказал, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

Позднее источник «Известий» дополнил, что жена Николая Влада Киселева накануне общалась с ним, он был трезвым. Николай отметил в разговоре с супругой, что не употреблял алкоголь на протяжении пяти дней, во время звонка он дома наводил порядок и ждал Владу с дочерью.

На данный момент в случившемся разбирается полиция.

Это не первый инцидент, который происходил с Николаем Ефремовым. Ранее, в январе, он уже был госпитализирован в больницу. В марте его доставили в неадекватном состоянии в отдел полиции и оттуда в наркологическую клинику. Месяцем позднее он наблюдался у психиатров из-за абстинентного синдрома, уточнил источник «Известий».