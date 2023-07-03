Рабочая неделя россиян увеличилась до рекордного уровня

Продолжительность трудовой недели россиян выросла до рекордного уровня — 38,5 часов. Это следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата за первый квартал 2023 года, о чем в понедельник, 3 июля, сообщил РБК.

По данным исследования, за год показатель времени рабочей недели увеличился на четверть часа. Так, по итогам первого квартала 2022 года продолжительность составляла 38 часов 14 минут, а в 2021 году — чуть меньше 38 часов.

Ранее такая «длинная» рабочая неделя была зафиксирована Росстатом только в четвертом квартале 2012 года. Причинами рекорда в этом году могли стать дефицит кадров и переход отдельных предприятий на работу в несколько смен.

Ранее, 22 июня, данные опроса онлайн-сервиса по управлению бизнесом «Битрикс24» показали, что почти половина (45%) работников в России считает лето самым тяжелым для работы периодом. При этом 43% российских сотрудников заявили, что самый сложный для работы день — понедельник. Следующими по сложности идут пятница (18%) и воскресенье (12%).

20 июня психолог Екатерина Боровец назвала отличия усталости от выгорания на работе. Так, по ее словам, главным показателем является состояние после отдыха. Если человек отдохнул и после перерыва к нему вернулся интерес к работе, значит, он столкнулся с усталостью. При этом если даже после отдыха человек чувствует нежелание выполнять рабочие задачи, можно говорить о том, что у него выгорание, уточнила психолог.