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Почти половина россиян считает лето тяжелым периодом для работы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Почти половина (45%) работников в России считает лето самым тяжелым для работы периодом, еще 31% респондентов называли зиму, и по 12% отметили осень и весну. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос онлайн-сервиса по управлению бизнесом «Битрикс24».

При этом 43% российских сотрудников заявили, что самый сложный для работы день — понедельник. Следующими по сложности идут пятница (18%) и воскресенье (12%). Сложно работать во вторник и субботу, по мнению 6% респондентов.

По данным онлайн-сервиса, более половины респондентов (54%) хотели бы или уже используют специальные приложения, которые помогают сфокусироваться на работе. Более трети опрошенных (35%) заявили, что им тяжелее всего сосредоточиться на работе утром. Чуть меньше (30%) россиян выбрали вечер, 24% — день, 11% — ночь.

Только 37% сотрудников назвали отдых самым популярным способом для концентрации внимания на работе. Перекус выбрали 13%, музыку и уединение — 12% респондентов. Остальные голоса ушли к заметкам в блокноте, цифровым программам и онлайн-сервисам, отказу от гаджетов, спорту, медитации и курсам личностного развития.

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Ранее, 20 июня, психолог Екатерина Боровец рассказала, как отличить усталость на работе от выгорания. По ее словам, в этом может помочь отдых. Если человек отдохнул и после перерыва к нему вернулся интерес к работе, значит, он столкнулся с усталостью. Психолог объяснила, что выгоранием специалисты называют состояние эмоционального, умственного и физического истощения и переутомления.

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