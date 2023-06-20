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Психолог назвала отличия усталости на работе от выгорания

Психолог Боровец: главным отличием усталости на работе от выгорания является состояние после отдыха
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Состояние после отдыха может помочь отличить усталость на работе от выгорания. Об этом 20 июня сообщила психолог, профориентолог Екатерина Боровец.

«Главным показателем является состояние после отдыха. Если человек отдохнул, и после перерыва к нему вернулся интерес к работе, значит, он столкнулся с усталостью. Бывает, достаточно даже крепкого регулярного сна. Но если даже после отдыха человек чувствует нежелание выполнять рабочие задачи, можно говорить о том, что у него выгорание», — рассказала Боровец в беседе с «Газетой.Ru».

Психолог объяснила, что выгоранием специалисты называют состояние эмоционального, умственного и физического истощения и переутомления, к которому приводит перенапряжение.

Причинами такого состояния могут стать отсутствие у человека интереса к рабочим задачам, переработки, недостаточная оплата труда или недоброжелательная атмосфера в коллективе.

Психолог подчеркивает, что методом борьбы с усталостью и выгоранием может стать четкое разделение работы и свободного времени. Однако, по ее словам домашние дела не помогут отвлечься от работы. Боровец подчеркнула, что в таком случае важно определить границу личного времени, которое человек может посвятить увлечениям и занятиям, которые помогут ему расслабиться.

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HR-директор «СберСтрахования жизни» Нина Митрохова 11 апреля рассказала «Известиям» о причинах профессионального выгорания и способах борьбы с ними. По ее словам, к выгоранию приводят постоянный стресс на работе, наличие «токсичных» сотрудников в команде, переработки и большой объем задач, некомфортный график, нарушение баланса между работой и другими аспектами жизни, а также плохо выстроенные отношения с руководителем.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева 12 мая также рассказала «Известиям» об основных проявлениях синдрома хронической усталости. По ее словам, признаками наличия такого синдрома являются слабость и утомляемость. При этом симптомы продолжаются длительное время и не проходят после отдыха в отличие от переутомления.

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