Психолог назвала отличия усталости на работе от выгорания
Состояние после отдыха может помочь отличить усталость на работе от выгорания. Об этом 20 июня сообщила психолог, профориентолог Екатерина Боровец.
«Главным показателем является состояние после отдыха. Если человек отдохнул, и после перерыва к нему вернулся интерес к работе, значит, он столкнулся с усталостью. Бывает, достаточно даже крепкого регулярного сна. Но если даже после отдыха человек чувствует нежелание выполнять рабочие задачи, можно говорить о том, что у него выгорание», — рассказала Боровец в беседе с «Газетой.Ru».
Психолог объяснила, что выгоранием специалисты называют состояние эмоционального, умственного и физического истощения и переутомления, к которому приводит перенапряжение.
Причинами такого состояния могут стать отсутствие у человека интереса к рабочим задачам, переработки, недостаточная оплата труда или недоброжелательная атмосфера в коллективе.
Психолог подчеркивает, что методом борьбы с усталостью и выгоранием может стать четкое разделение работы и свободного времени. Однако, по ее словам домашние дела не помогут отвлечься от работы. Боровец подчеркнула, что в таком случае важно определить границу личного времени, которое человек может посвятить увлечениям и занятиям, которые помогут ему расслабиться.
HR-директор «СберСтрахования жизни» Нина Митрохова 11 апреля рассказала «Известиям» о причинах профессионального выгорания и способах борьбы с ними. По ее словам, к выгоранию приводят постоянный стресс на работе, наличие «токсичных» сотрудников в команде, переработки и большой объем задач, некомфортный график, нарушение баланса между работой и другими аспектами жизни, а также плохо выстроенные отношения с руководителем.
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева 12 мая также рассказала «Известиям» об основных проявлениях синдрома хронической усталости. По ее словам, признаками наличия такого синдрома являются слабость и утомляемость. При этом симптомы продолжаются длительное время и не проходят после отдыха в отличие от переутомления.