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Посол Белоруссии сообщил о возможности производить МАЗы на заводе Volvo в РФ

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Фото: ТАСС/Вадим Рымаков
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Россия и Белоруссия ведут переговоры по предоставлению площадей завода грузовых автомобилей Volvo в Калужской области под производство белорусских грузовиков МАЗ и другого транспорта, сообщил 2 июля чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

По словам дипломата, вопрос уже обсуждался на уровне правительства. Белорусская сторона выразила заинтересованность в заводах, которые выпускали либо пассажирскую, либо сельскохозяйственную технику, тракторы, комбайны, грузовики.

«В рамках визита губернатора Калужской области и его встречи с президентом Белоруссии обсуждали завод грузовых автомобилей Volvo. Новый, с иголочки, завод под ключ. Мы спокойно могли бы там разместить производство грузовиков МАЗ, пассажирских автобусов или электрического транспорта. Сейчас идут переговоры», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Крутой добавил, что РФ, «учитывая градус и статус наших отношений», готова предоставить площади «фактически даром» ради промышленного производства, сохранения рабочих мест и выпуска продукции. Кроме того, посольством составлен перечень предприятий, профильные ведомства его оценивают.

«Я надеюсь, в ближайшие 3–4 месяца, может, на «Иннопроме» в Екатеринбурге — главном промышленном форуме России — мы обсудим какие-то конкретные предложения и проекты», — резюмировал посол.

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1 июня стало известно, что делегация из представителей более 20 крупных компаний из Белоруссии в рамках реверсной бизнес-миссии посетила несколько предприятий в Астраханской области. Среди них — производители продуктов, пищевой пленки и ЭВА-материалов.

18 мая «Sputnik Беларусь» сообщил, что белорусский автозавод «БелДжи», где выпускают Geely, планирует выпустить автомобиль собственного производства с использованием российских комплектующих. По словам первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, белорусский завод готов выпускать автомобили под собственным брендом.

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