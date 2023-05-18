В Белоруссии выпустят авто собственного производства из российских комплектующих
Белорусский автозавод «БелДжи», где выпускают Geely, планирует выпустить автомобиль собственного производства с использованием российских комплектующих. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает информационное агентство «Sputnik Беларусь».
По словам первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, белорусский завод готов выпускать автомобили под собственным брендом, что упростит требования к сертификации. Первый вице-губернатор отметил, что более 200 предприятий, расположенных в Самарской области, готовы обеспечить «БелДжи» необходимыми компонентами.
«Сегодня мы проговорили основные принципы этого взаимодействия. Дальше, конечно, будут контакты на уровне предприятий, которые, я думаю, увенчаются успехом», ― заявил Кудряшов.
14 октября 2022 года стало известно, что Белоруссия намерена привлечь АвтоВАЗ для создания национального электрокара. Сообщалось, что компания «БелДжи» планирует создать свой электромобиль, для чего намерена попросить помощи у российского автозавода.
По мнению белорусских специалистов, главная цель проекта состоит в том, чтобы построить электромобиль, который не зависел бы от любых возможных санкций. Об этом рассказал генеральный директор белорусского предприятия Геннадий Свидерский.