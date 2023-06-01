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Белорусские и астраханские бизнесмены заключили ряд контрактов

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Делегация из представителей более 20 крупных компаний из Белоруссии в рамках реверсной бизнес-миссии посетила несколько предприятий в Астраханской области, которые занимаются производством продуктов, пищевой пленки и ЭВА-материалов. Стороны уже договорились о поставках рыбной и сельскохозяйственной продукции, в том числе раннего картофеля.

«Основная задача бизнес-миссии с нашей стороны — покупка того, что не производит наш регион, чего у нас не хватает. Мы знаем, чем славится Астраханская область. Это овощи и рыба», — заявил замгендиректора по внешнеэкономической деятельности Гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Константин Кайков, его слова приводит «Астрахань-24».

Как отмечает издание, реверсные бизнес-миссии проходят регулярно и способствуют развитию сотрудничества между компаниями двух стран. Так, в августе 2022 года белорусские предприниматели побывали на нескольких астраханских предприятиях. В феврале 2023 года астраханская делегация во главе с губернатором Игорем Бабушкиным посетила Республику Беларусь с рабочим визитом.

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