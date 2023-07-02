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Третий сезон «Ведьмака» получил худшие оценки зрителей за всю историю сериала

iMDB: Средний рейтинг третьего сезона «Ведьмака» составляет 6,34 балла
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Фото: Netflix
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Первая часть третьего сезона сериала «Ведьмак» от Netflix получила худшие оценки зрителей за все время выхода сериала. По состоянию на воскресенье, 2 июля, средний рейтинг вышедших эпизодов на сайте iMDB составляет 6,34 балла.

Лучше всего зрители оценили первый эпизод сезона, его средняя оценка составляет 7,2 из 10, хуже всего — четвертую серию, ее рейтинг — 5,8 по десятибалльной шкале, сообщается на сайте агрегатора.

Уточняется, что три финальные серии сезона должны выйти 27 июля.

Согласно статистике iMDB, ни один из эпизодов первого и второго сезонов не получал среднюю оценку ниже 7,6. Таким образом, самая высокооцененная серия третьего сезона уступила по рейтингам любому эпизоду из предыдущих двух.

В конце декабря 2022 года стало известно, что исполнитель роли Ведьмака актер Генри Кавилл отказался от участия в проекте. Сообщалось, что Кавилл, будучи большим поклонником книг о Геральте и созданным на их основе компьютерным играм, не согласился с сюжетными линиями, разработанными сценаристами. На съемочной площадке в четвертом сезоне Кавилла заменит австралийский актер Лиам Хемсворт — младший брат актеров Люка и Криса Хемсвортов.

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