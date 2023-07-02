Третий сезон «Ведьмака» получил худшие оценки зрителей за всю историю сериала

Первая часть третьего сезона сериала «Ведьмак» от Netflix получила худшие оценки зрителей за все время выхода сериала. По состоянию на воскресенье, 2 июля, средний рейтинг вышедших эпизодов на сайте iMDB составляет 6,34 балла.

Лучше всего зрители оценили первый эпизод сезона, его средняя оценка составляет 7,2 из 10, хуже всего — четвертую серию, ее рейтинг — 5,8 по десятибалльной шкале, сообщается на сайте агрегатора.

Уточняется, что три финальные серии сезона должны выйти 27 июля.

Согласно статистике iMDB, ни один из эпизодов первого и второго сезонов не получал среднюю оценку ниже 7,6. Таким образом, самая высокооцененная серия третьего сезона уступила по рейтингам любому эпизоду из предыдущих двух.

В конце декабря 2022 года стало известно, что исполнитель роли Ведьмака актер Генри Кавилл отказался от участия в проекте. Сообщалось, что Кавилл, будучи большим поклонником книг о Геральте и созданным на их основе компьютерным играм, не согласился с сюжетными линиями, разработанными сценаристами. На съемочной площадке в четвертом сезоне Кавилла заменит австралийский актер Лиам Хемсворт — младший брат актеров Люка и Криса Хемсвортов.

Ранее, 29 июня, в Москве состоялся закрытый показ сериала «Библиотекарь», снятого по мотивам романа Михаила Елизарова, получившего премию «Русский Букер». Сюжет картины повествует об охоте за магическими книгами, одна из которых переворачивает жизнь главного героя Алексея Вязинцева, роль которого исполняет Никита Ефремов.