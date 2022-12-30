Стала известна причина ухода Кавилла из «Ведьмака»

Актер Генри Кавилл отказался от главной роли в сериале «Ведьмак» из-за расхождения проекта с оригинальными книгами. Об этом 29 декабря рассказал актер озвучки Даг Кокл.

«Генри сам еще не сказал этого, но говорят, что он уходит, потому что не согласен с сюжетными линиями, которые разрабатывают сценаристы. Если это так, я полностью понимаю это, потому что Генри — такой большой поклонник игры и книги», — приводит его словам Reddit.

Кокл озвучивает главного героя Геральта в серии компьютерных игр The Witcher — эту же роль исполнял Кавилл в сериале «Ведьмак» от Netflix с первого по третий сезоны.

30 октября Кавилл заявил об уходе из сериала. На съемочной площадке в четвертом сезоне его заменит австралийский актер Лиам Хемсворт — младший брат актеров Люка и Криса Хемсвортов. Кавилл высказал уверенность в том, что он справится с перевоплощением в ведьмака.

В июле сообщалось, что съемки третьего сезона «Ведьмака» были приостановлены из-за болезни Кавилла. Премьера продолжения «Ведьмака» от Netflix должна состояться в следующем году.