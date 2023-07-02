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Медведев назвал украинский конфликт отражением противостояния Запада и остального мира

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Конфликт на Украине отражает тотальное противостояние коллективного Запада и всего остального мира. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 2 июля в статье для «Российской газеты».

«То, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, — это не просто «региональный конфликт», а нечто совсем иное. Это тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира», — написал он.

По его словам, противостояние вызвано «диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества». Он добавил, что идеологические противники России в шаге от утраты глобального доминирования, поэтому Запад пытается нагнетать страх, при этом они сами находятся в ужасе.

Замглавы Совета Безопасности подчеркнул, что выйти на путь компромисса со странами коллективного Запада все-таки возможно. Однако для этого необходимо будет оформить новый международный документ.

«Все выстраданные итоги тотального противостояния нужно закрепить в новом документе типа Хельсинского акта, которым закончилось известное Совещание 1975 года. Только сам Хельсинки, увы, не годится по понятным причинам», — считает Медведев.

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Накануне, 21 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивный курс США и НАТО в конфликте на Украине способен привести к прямому столкновению ядерных держав. Захарова подчеркнула, что РФ постоянно и последовательно отправляет западным странам отрезвляющие сигналы, однако Запад, одержимый антироссийской истерией, не готов адекватно воспринимать позицию России.

В тот же день дипломат напомнила НАТО, что любая угроза суверенитету и территориальной целостности России не останется без ответа. Так она прокомментировала проходящие в Германии учения альянса.

18 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция начиналась против киевского режима, а сейчас «она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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