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Экс-советник Кучмы посоветовал украинцам уезжать из страны

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Фото: Global Look Press/Dominic Chiu
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Украинцам надо летом уезжать из страны, потому что впереди «ничего хорошего не будет». Об этом 2 июля заявил в своем блоге на YouTube экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Сейчас лето впереди — адаптируйтесь. Лето пробежит быстро, осень страшная будет», — поделился он прогнозом.

По словам Соскина, можно уехать в Хорватию, Болгарию, Словакию, Венгрию и другие страны. «Нет конца и края», — прокомментировал он ход боевых действий.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добьются успеха с контрнаступлением, так как у них нет ни самолетов, ни ракет, ни кассетных зарядов, ни даже ударных беспилотников, считает он.

Соскин отметил, что Киеву необходимо заключить перемирие с РФ и начать готовить Украину к новым президентским выборам.

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Ранее в воскресенье в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления. Главный удар прорыва украинские военные могут сосредоточить на любом из участков фронта — от васильевского направления до Времевского выступа.

Ранее, 1 июля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что страны Запада, оказывающие поддержку Киеву, ждут от украинских военных результатов на фронте в ближайшие 10 дней.

Военный эксперт Василий Дандыкин 28 июня рассказал «Известиям», что, судя по потерям украинских войск, первый этап их контрнаступления провалился.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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