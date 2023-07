Вам — пир: Оливия Родриго в крови, Blur в ностальгии

The Chemical Brothers устраивают танцы до упаду, Дэймон Албарн обливает публику водой и издает вопли, как в золотые времена Blur, а Оливия Родриго сбегает из театра. В преддверии мертвого сезона музыканты, кажется, решили выложить козыри. И далеко не все громкие релизы вошли в нашу подборку — вспомним еще об альбомах Lil Uzi Vert, Stormzy, Soft Machine, сборнике неизданного материала Фрэнка Заппы — они тоже вышли на днях. Список можно продолжать. В общем, скучать точно не придется. «Известия» рекомендуют, что послушать в первую очередь.

Olivia Rodrigo — Vampire

Самая титулованная восходящая звезда Оливия Родриго, в свои 20 имеющая три «Грэмми» и множество других наград, а также армию поклонников, выпустила первый сингл из будущего альбома. Событие долгожданное и ответственное, поскольку после мирового триумфа дебютной пластинки Sour и в особенности песни Drivers License от Родриго ждут как минимум столь же сильной работы, а как максимум — принципиального шага вперед. Девушка намекает, что так оно и будет: «Чувствую, что выросла на 10 лет между 18 и 20 годами». Впрочем, композиция Vampire следов интенсивного взросления не содержит, хотя и имеет все качества, чтобы стать хитом.

Первый куплет исполняется под мягкое балладное фортепианное сопровождение, а вокал Родриго хрупок и лиричен. Чем дальше, тем звучание становится агрессивнее, и в итоге всё вырастает в подвижный поп-рок, который наверняка будет отлично звучать на стадионных концертах. Получилось эффектно, хотя, в общем, ничего необычного и неожиданного здесь нет. Впрочем, едва ли можно прогнозировать по этому номеру, каков будет альбом в целом. Вдруг там певица все-таки пустится в эксперименты?

Пара слов — о клипе. В нем Оливия поет на сцене театра, после чего на нее падает софит и начинается пожар. Окровавленная, она допевает песню уже на ночной улице.

Blur — St. Charles Square

Новый альбом Blur всё ближе, и если первый сингл из него (The Narcissist) был больше похож на творчество Gorillaz, чем, собственно, Blur, то второй композицией Дэймон Албарн успокаивает фанатов брит-попа: он не забыл, как писать и играть забористые гитарные треки с выразительными воплями. Правда, не столь запоминающимися и харизматичными, как знаменитое Woo-hoo из Song 2, но всё же вызывающими прилив ностальгии по звучанию 90-х. Хотя здесь есть и ретрофлер рока 80-х. Албарн явно оглядывается во времена собственной юности и делает это не без удовольствия.

Группа сопроводила сингл концертным клипом, тоже по-своему примечательным: во-первых, рваным монтажом и нарочито неряшливой съемкой, а во-вторых, сценическим имиджем Дэймона. Фронтмен обливает публику водой и ведет себя как хрестоматийная рок-звезда, что резко контрастирует с его нынешним внешним обликом скучного и правильного ботаника-айтишника.

The Chemical Brothers — Live Again

И вот трек с еще одной долгожданной пластинки этого года: третий сингл из будущего лонгплея The Chemical Brothers, который должен выйти осенью. Британский дуэт позвал здесь на помощь французскую вокалистку Halo Maud — и получился зажигательный и в меру экспериментальный номер, соединяющий фирменные приемы The Chemical Brothers и различные саунд-фокусы c беззаботным клубным битом.

Не то чтобы здесь была какая-то очень запоминающаяся мелодия, да и голос певицы, признаем, ничего особенного собой не представляет. Но в композиции столько ярких кирпичиков — семплов, мотивов, электронных эффектов, такая концентрация фантазии и выдумки, что сложно не попасть под обаяние музыки. Хотя это не та музыка, которую хочется слушать сидя: как говорится, ноги сами пускаются в пляс. The Chemical Brothers умеют зарядить танцпол на безудержное веселье и с годами делают это только лучше, в чем мы сейчас в очередной раз убедились.

Dipiphany — Loners In Love

Недавно мы рассказывали про сингл российской певицы Dipiphany (настоящее имя — Диана Хильчук), который нам показался удачным примером «импортозамещения» Билли Айлиш. Теперь же отечественная артистка выпустила дебютный полноразмерный альбом — и продемонстрировала, что это было неслучайное попадание.

Слушая новые песни, ни за что не подумаешь, что они сделаны в нашей стране и без участия модных калифорнийских продюсеров. Можем же! Впрочем, если говорить о сравнении с американской звездой, Dipiphany не стремится создавать танцевальные хиты вроде Bury A Friend или Therefore I Am. Ее сфера — исключительно лирическая. Негромкие, проникновенные, воздушные баллады с деликатным полуакустическим сопровождением с вкраплениями электроники. В этом плане логичнее сопоставление не с Айлиш, а с Ланой Дель Рей. Хотя здесь нет оттенка ретро, да и вокал Дианы явно ближе (даже слишком близко) к исполнительнице хита Bad Guy. Но в конце концов какая разница, с кем сравнивать? В любом случае такая умиротворяющая музыка сегодня особенно актуальна.

Эльмир Низамов — Piano Works

Совсем недавно казанский композитор, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры Эльмир Низамов выпустил поп-альбом вместе с финалисткой «Голоса» Эльмирой Калимуллиной. И вот новый, уже сольный релиз. Здесь Низамов предстает в ином, академическом амплуа и демонстрирует свое фортепианное творчество.

Правда, говорить об академизме в полном смысле все-таки не приходится: так, открывают мини-альбом две прелюдии на темы The Beatles (Because и Blackbird), да и в двух следующих композициях — «У Стены Плача», «Бабочка» — Эльмир делает ставку на непосредственный песенный мелодизм. Можно сказать, что это кроссовер. Однако отнюдь не примитивный, а изобретательный и мастерски сделанный. Но главное — искренний.

Что же касается финальной «Пьесы для левой руки», здесь композитор напоминает, что и авангардные находки XX века ему не чужды. И вот что интересно: такая последовательность номеров выглядит символично — как путь от веселья и радости прошлого к тревогам и драматизму нынешнего времени.

Гала-концерты конкурса имени Чайковского

О главном событии в сфере классической музыки — конкурсе имени Чайковского — «Известия» в последние дни много писали. Ну а ценители исполнительского искусства наверняка пристально следили за ходом состязаний по прямым трансляциям (если не получалось вживую). И вот всё закончилось, призы распределили, страсти в профессиональной среде поутихли, а у широкой публики наверняка возник вопрос: каким образом можно познакомиться с итогами смотра и искусством победителей в самой лаконичной и легкой для восприятия форме?

Ответ простой: посмотреть гала-концерты, состоявшиеся 30 июня в «Зарядье» и Мариинском-2. В обоих случаях на сцену вышел оркестр под управлением Валерия Гергиева, но в Москве он играл с лауреатами в струнной и фортепианной номинациях, а в Петербурге — с духовиками и вокалистами, аналогично распределению на самом конкурсе. Хотя обладатель золотой медали пианист Сергей Давыдченко закрывал оба вечера, причем в Северной столице он исполнил Первый концерт Чайковского — символ всего смотра.

Оговоримся, что обе трансляции стоит смотреть не сначала — концерту предшествует большой эфир.

Плейлист «Известий»

Открываем нашу подборку бодрящим рок-треком новозеландской группы Caskets из их нового альбома, затем прозвучит рок уже отечественный — первый номер из свежей пластинки Дмитрия Ревякина («Калинов мост»), а дальше — джазовый хип-хоп The Alchemist с ватагой коллег-рэперов. Ну а в конце — умиротворяющая песня Dipiphany и виртуозная фантазия Эльмира Низамова на песню The Beatles.