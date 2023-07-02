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Только точки: Лили Мур боится передумать, Eloy завершают трилогию

Самые интересные музыкальные альбомы июня
Фото: Global Look Press/Robin Burns
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В июньском календаре релизов нашлись неожиданные и не учтенные музыкальным бизнесом сюрпризы. Без предупреждения выпустила второй альбом гранж-супергруппа 3rd Secret, внезапно вернулась на сцену дочь Гэри Мура Лили, титаны прогрессив-рока Eloy завершили наконец свою трилогию о национальной героине Франции. Но обо всех и обо всем по порядку: «Известия» представляют самые интересные музыкальные альбомы июня, которые вы могли забыть послушать.

Lily Moore

Before I Change My Mind, Again...

Отпрыски великих рок-музыкантов нередко опровергают расхожее мнение об отношении природы к детям гениев. Джейсон Бонем, Джулиан Леннон, Джейкоб Дилан если и недотягивают до родителей в плане гениальности, талантами явно не обделены (и, заметим в сторону, пожалуй, могут дать фору в плане наличия здравого смысла). Осторожность и разумение продемонстрировала и дочь знаменитого британского гитариста Гэри Мура Лили, после удачного старта в конце 2010-х взявшая долгий тайм-аут и вернувшаяся в шоу-бизнес только этой весной. Повзрослев и, судя по этому великолепному релизу, многому научившись.

В отличие от покойного батюшки Лили не тяготеет ни к хард-року, ни к блюзу, а весьма успешно и мастеровито работает в стилистике британского «белого» соула — представьте себе Эми Уайнхаус, но с хрипловатым томным тембром и без лишних истерик. Представленные песни открывают Мур и как талантливую сочинительницу (ранние релизы были по преимуществу каверами) — в этом смысле гены отца явно сработали. Название же ЕР («Прежде чем я передумаю, снова...») отдает некоторым кокетством: «оставайся, Лили, с нами», должны, наверное, возопить в голос поклонники.

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Eloy

Echoes From the Past

Ветераны прогрессив-рока из Ганновера в наших краях (как, впрочем, и в США) известны гораздо меньше, чем заслуживают. Однако на родине в Германии, да и вообще в континентальной Европе коллектив Франка Борнеманна пользуется заслуженной славой. Начав когда-то со скучноватого хард-рока, к середине 70-х Eloy довольно быстро переориентировались на изысканный (хотя и несколько пафосный) материал в духе Pink Floyd того же периода — с меньшим количеством цепляющих слушателя «хуков», но с, пожалуй, куда более изобретательной музыкальной фактурой. Eloy никогда не углублялись, впрочем, в авангардные дебри «краута», представляя сочинения пусть сложные и концептуальные, но вполне держащиеся европейской мелодической традиции.

21-й студийный альбом Eloy — финальная часть начатой Борнеманном еще в 2017 году трилогии, посвященной жизни, подвигу и смерти Жанны д’Арк. Точнее говоря, земной биографии Жанны (рассказанной от лица соратника Девы Жана де Меца) отведены были первые два диска (The Vision, the Sword and the Pyre — Parts I & II), теперь же пришла пора осмыслить посмертную судьбу крестьянки из Домреми, спасшей некогда Францию.

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Rhun

Tozïh

Франция обычно считается не особо рок-н-ролльной (в уперто-фанатском значении термина) страной: насквозь вторичный, несмотря на славу и почет, Джонни Холлидей, где-то отчасти Серж Гензбур, безусловно, Téléphone... Однако мало кто будет оспаривать галльские успехи в менее прямолинейных стилях, от электроники до тревожных разновидностей арт-рока, в 70-е объединенных придуманным авангардным гитаристом Питером Блегвадом термином RIO, Rock In Opposition.

Одной из самых живучих и странных разновидностей французского авант-прога остается вот уже полвека Zeuhl, потусторонние космические песнопения на изобретенном лидером группы Magma Кристианом Вандером кобайском языке. Мифологию таинственной планеты Кобайя Вандер разработал уже до мелочей, но последователи продолжают пользоваться странным наречием для собственных целей. Вот и команда из крохотного (население по последней переписи менее 6000 человек) городка Эрне в департаменте Майенн записала полнометражный дебют — в лучших традициях Zeuhl и, естественно, на кобайском.

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3rd Secret

2nd 3rd Secret

Второй альбом гранжевой супергруппы, без особых затей названный «Второй третий секрет», был выпущен столь же по-партизански, как и дебют: никаких особых заявлений в медиа, молчание в интернете, тишина в эфире. Автомобили одной известной марки, как известно, «в рекламе не нуждаются» — то же самое можно сказать и про 3rd Secret. Достаточно просто огласить состав команды: Мэтт Камерон (Pearl Jam, Soundgarden), Ким Тайил (Soundgarden), Крист Новоселич (Nirvana), Бубба ДюПри (Void) плюс Дженнифер Джонсон и Джиллиан Рэй из собранной всё тем же Новоселичем на досуге команды Giants In the Trees.

Десяток песен, стилистически варьирующихся от, естественно, гранжа и «болотного» южного рока до разудалого буги, объединенных безукоризненной подачей и мощным гитарным саундом. Авторы — все участники группы в разных комбинациях (хотя, заметим, чаще всех в кредитах фигурирует самая молодая участница — Джиллиан Рэй). Больше, строго говоря, говорить не стоит — этот альбом надо слушать. Вероятно, один из самых сильных рок-релизов года (почему-то пока вышедший только на стримингах).

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M. Ward

Supernatural Thing

Уроженец Портленда, штат Орегон, Мэттью Стивен Уорд — человек скромный. Настолько, что и свои песни выпускает, ограничившись инициалом вместо имени, и на обложках модных журналов не мелькает, несмотря на сотрудничество с такими звездами, как Брайан Уилсон, Брюс Спрингстин и Нора Джонс. А еще этот серьезный мужчина с внешностью интеллигентного слесаря за свою почти четвертьвековую карьеру практически заново изобрел американскую фолк-музыку, еще смелее, чем некогда Дилан.

На своем двенадцатом альбоме Уорд вновь перемешивает воедино рок-н-ролл, сонные аппалачские баллады, негритянские спиричуэлс и блюзы — в общем, всё, чем богата обширная земля американская. Как всегда у Уорда, присутствуют и его многочисленные друзья и коллеги — от давней соратницы Неко Кейс до шведского дуэта First Aid Kit, своими ангелическими голосами оттеняющие вкрадчивый баритон самого Мэттью. Отдельно стоит отметить неожиданный кавер на не самую известную песню Дэвида Боуи I Can’t Give Everything Away с финального альбома британского гения Blackstar (2016).

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