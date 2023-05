Ушел в «Минус»: математика Эда Ширана и пылесос Гарри Стайлза

Uma2rman перепевают Марка Бернеса, Джаред Лето соперничает с фотографами прошлого, а татарская эстрада завоевывает место под солнцем. Среди музыкальных новинок недели есть и совершенно закономерные вещи, и настоящие сюрпризы. Из всего разнообразия «Известия» выбрали релизы, на которые точно стоит обратить внимание.

Ed Sheeran — Substract

Эд Ширан выпустил один из самых меланхоличных своих альбомов. «–» (Substract, или, по-русски, «Минус») завершает серию «арифметических» релизов. После «+» (2011), «×» (2014), «÷» (2017) и «=» (2021) остался единственный знак, и его-то певец приберег для самых мрачных душевных излияний. Сообщается, что песни стали откликом Ширана на пандемию, обнаружение рака у его супруги и смерть близкого друга. Впрочем, что интересно, большинство композиций — в мажоре, и общее настроение — не трагическое, не упадническое. Скорее здесь доминирует светлая печаль. Есть и бодрые, жизнеутверждающие треки.

В работе над диском принимала участие группа Аарона Десснера The National, помогавшая Тэйлор Свифт записывать Folklore. И вклад инди-рокеров чувствуется в камерном, деликатном звучании, местами напоминающем тот же Folklore. Правда, не обошлось и без неожиданных стилистических экспериментов. Так, в куплетах композиции End Of Youth Эд практически читает рэп, а в The Hills Of Aberfeldy мы вдруг погружаемся в фолк-атмосферу.

Основное издание альбома включает 14 треков, но покупатели Deluxe-винила получат еще девять композиций (последняя, правда, реприза первой песни Boat). Открытый вопрос — сколько из них хитов? Сингл Eyes Closed безусловно. А еще? Впрочем, «–» можно слушать не только ради цепляющих (или не очень) мотивов, но и просто под настроение. Или смотреть. На каждый из 14 «базовых» номеров Ширан сделал по клипу, и все ролики уже доступны на YouTube, в том числе из России.

Harry Styles — Satellite

Конкурировать с Эдом Шираном непросто, тем более когда тот выпускает видео сразу на все песни альбома, но Гарри Стайлзу это удалось. Взял, как говорится, не количеством, а качеством. Его клип Satellite на трек из прошлогоднего диска Harry’s House — фактически мини-фильм, интересный и сам по себе, в отрыве от музыки. Создатели явно вдохновлялись мультиком «ВАЛЛ-И» про трогательного робота-мусорщика, поскольку главный герой в ролике — такой же няшный робот-пылесос с не менее выразительным взором. Сюжет, впрочем, о другом — вовсе не о любви и экологии, а о стремлении к мечте и готовности изменить свою жизнь.

Убираясь, пылесосик видит трансляцию с роботом Curiocity на Марсе и, заехав на концерт Гарри Стайлза, отправляется в путешествие. Цель — добраться до космического агентства NASA. Не будем пересказывать финал, чтобы не смазывать впечатления от просмотра, но просто порадуемся и за робота, и за артиста, который решил дать жизнь такому в общем-то не совсем типичному киноотражению своего хита.

30 Second To Mars — Stuck

После пятилетней паузы группа 30 Second To Mars вернулась с новым синглом и клипом, анонсировав полноценный студийный лонгплей (он выйдет в сентябре). На первую ласточку фанаты отреагировали неоднозначно: главная претензия к Джареду Лето со товарищи была в том, что он изменил фирменному стилю коллектива и сделал саунд более попсовым. Stuck звучит действительно непривычно и вполне может быть отнесен к танцевальной музыке. С другой стороны, танцевальность эта жесткая и агрессивная, и обвинять музыкантов в стремлении угодить самой широкой публике не стоит уже хотя бы из-за клипа.

В ролике, срежиссированном самим Джаредом, танцуют различные персонажи весьма эксцентричного вида. Один из них полностью покрыт татуировками, другой — с осьминогом на голове, третий — совсем уж нестандартной комплекции, и так далее. Разумеется, есть в кадре и сам фронтмен, но он привлекает куда меньше внимания, чем жутковатые безымянные актеры. По словам Лето, ему хотелось сделать аллюзию на работы своих любимых фотографов, в том числе Ричарда Аведона, Дианы Арбус и других. Получилось? Вполне. Да и песня, если оставить в стороне снобизм, настоящий хит.

Uma2rman «Любимый город»

Кавер-версии военных песен — излюбленный жанр российских звезд в преддверии 9 Мая. Но обвинить в неискренности группу Uma2rman, записавшую «Любимый город» Никиты Богословского, язык не поворачивается. Тем более в нынешних реалиях, когда каждый такой шаг требует известной смелости. Убедиться в том, что братья Кристовские шли за душевным порывом, легко, послушав интерпретацию нестареющей композиции. Никакого осовременивания и в то же время никакого нарочитого ретро — только эмоциональный, чуть простоватый (но таков уж стиль коллектива) вокал в сопровождении фортепиано и со второго куплета ударных.

Версия эта бесхитростна, но естественна, как вдох или выход. Сравните с нашумевшей записью Тилля Линдеманна из Rammstein, для которого это не более чем игра, а потому внешняя атрибутика важнее сути. Пуристы, конечно, скажут, что и Владимир Кристовский подражает первому исполнителю Марку Бернесу и все равно не может его заменить, однако здесь и нет претензии на соперничество с оригиналом — скорее напоминание о нем и о том, что тема песни снова актуальна.

Кстати, в коротком ролике-рекламе сингла Кристовский стоит на фоне «Москва-Сити», и это выглядит символично: времена изменились, город преобразился, но остался любимым.

Best of Rachmaninoff: Spiritual Music

Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России

Серию записей Best of Rachmaninoff, приуроченную к юбилею великого композитора, Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России продолжили изданием, озаглавленным «Духовная музыка». Однако помимо Литургии Св. Иоанна Златоуста и «Колоколов» здесь есть и произведения, на первый взгляд не имеющие отношения к религии: написанный в эмиграции цикл «Три русские песни», одночастная кантата «Весна» и романс «Здесь хорошо» в переложении для скрипки и фортепиано. Можно возразить, что в романсе фигурируют строки «Здесь нет людей… / Здесь тишина… / Здесь только Бог да я», но с тем же правом можно назвать такой аргумент натяжкой.

Но споры спорами, а одно несомненно: для Спивакова слово «духовная» имеет более широкое значение. Это не только про веру, но и про духовность, и про дух.

В итоге получился не просто сборник, но размышление о Родине и русской укорененности творчества Рахманинова. Признание в любви стране, где Бог проявляется не только в Церкви, но и в природе («Весна», «Здесь хорошо»), и в народе («Три русские песни»).

Излишне говорить, что всё исполнено тонко, технически безупречно и в то же время естественно. Рахманинов — один из любимых композиторов Спивакова. И это чувствуется в каждом звуке.

Эльмир Низамов, Эльмира Калимуллина «Мин җырымда калам»

Феномен поп-музыки национальных республик не очень известен за пределами самих этих регионов, тем более если исполнители поют не на русском языке. Но относиться к нему как к явлению местного значения было бы ошибкой, ведь по своим музыкальным качествам такие песни могут быть ничуть не хуже, а в чем-то и лучше, чем работы раскрученных звезд из столицы.

Хороший тому пример — новый альбом певицы, финалистки шоу «Голос» Эльмиры Калимуллиной и композитора, пианиста Эльмира Низамова. Оба музыканта живут и работают в Казани, но, если карьера Калимуллиной связана прежде всего с эстрадой, Низамов не менее успешно реализуется и как академический автор — его симфоническая и камерная музыка звучит по всей стране и за ее пределами. Тем интереснее, когда Низамов обращается к легкому жанру, причем не пытается его усложнить или наполнить какими-то чужеродными вещами. Напротив, решается показаться простым, даже банальным. И делает ставку на мелодию.

Аранжировки у композитора тоже небезынтересны: при внешней традиционности в них порой чувствуется легкий флер Востока, национальный колорит. Но, не будь здесь ярких мотивов — никакие аранжировки не помогли бы. А такие мотивы у Низамова в изобилии. Послушайте, например, трек «Өмет йолдызы» — и попробуйте не напевать его следующие несколько часов.

Заметим, что татарской публике семь из десяти номеров диска хорошо известны: они выходили в качестве синглов в 2020–2023 годах. Но в сборнике есть и три новые композиции. А вот для меломанов за пределами республики весь альбом станет приятным открытием.

Плейлист «Известий»

Весь наш плейлист сегодня состоит из новых треков, если, конечно, считать таковыми кавер-версии. А это не только описанный в обзоре «Любимый город» в исполнении Uma2rman, но и Fields of Gold Стинга в интерпретации Boyce Avenue. Помимо этого предлагаем послушать танцевальный трек рэпера Tyga, сингл Эльмира Низамова и Эльмиры Калимуллиной, а также «Здесь хорошо» Рахманинова в исполнении Владимира Спивакова.