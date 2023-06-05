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Папа может: Лана Дель Рей вывела на сцену отца, Канье помог протеже

Главные музыкальные хиты недели
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Фото: Getty Images/Andrew Chin
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Канье Уэст прерывает молчание, русская певица «импортозамещает» Билли Айлиш, а Лана Дель Рей запускает музыкальную карьеру собственного отца. Казалось, нас сложно удивить, но авторам музыкальных новинок первых дней июня это удалось. «Известия» рассказывают о самом интересном.

Atomic Heart, Vol.2 Original Game Soundtrack

Первая часть саундтрека к отечественной игре Atomic Heart стала сенсацией, и во многом именно благодаря музыке проект в целом оказался столь успешен. Геймеров поразило переосмысление хитов отечественной эстрады эпохи застоя, эффектно вписавшееся в советскую эстетику Atomic Heart. А песня «Комарово» и вовсе стала мемом.

Теперь на стримингах появилась и вторая порция музыки — в общей сложности аж 32 трека. Среди них, возможно, и нет таких ярких номеров, как вышеупомянутая нетленка авторства Игоря Николаева, но нельзя не оценить изобретательность и хулиганство аранжировщиков, превративших «Арлекино» в треш-метал с диким рычанием вместо вокала, колыбельную «Придет серенький волчок» — в потусторонний дарк-эмбиент, а «В траве сидел кузнечик» — в тяжеловесный электронный марш с элементами нойза. А если учесть, что сюда каким-то образом затесалась исполненная на русском и вполне «честно» Ария Царицы ночи из «Волшебной флейты» Моцарта — становится совсем весело.

Fivio Foreign feat. Kanye West — Concussion

Имя американского рэпера Fivio Foreign широкая публика узнала в 2021 году благодаря сотрудничеству с Канье Уэстом. Тот сначала пригласил Фивио в трек Off The Grid — и это оказался один из лучших синглов альбома Donda. А затем они же, взяв себе в союзницы Алишу Киз, выпустили еще один совместный хит — City of Gods. Позже он вошел и в альбом Канье Donda 2, и в дебютный диск Фивио B.I.B.L.E., спродюсированный Уэстом.

И вот — подоспела новая работа восходящей звезды, и опять с участием самого скандального хип-хоп артиста наших дней. Микстейп Without Warning включает восемь треков, но только в одном есть гостевой вокал — естественно, Уэста. И именно с его читки номер начинается. Правда, понять, что он хочет сказать публике, не совсем ясно: разве что в почти бессвязных репликах читается обида за то, что Уэста «отменили». В свою очередь, Фивио подхватывает эстафету и заявляет, среди прочего, что «все жизни важны, потому что все мы теперь чернокожие» — лозунг Black Lives Matter высмеивал сам Уэст, за что, в частности, и поплатился. Но Форейн, видимо, готов идти за своим патроном до конца. Похвальная верность!

Кстати, музыкальная составляющая композиции вовсе небезынтересна, хотя бит изрядно смахивает как раз на Off The Grid. Отдельно отметим, что ролик (как и все песни микстейпа) доступен в России на YouTube без ограничений — плевать рэперы хотели на американские санкции.

Rob Grant feat. Lana Del Rey — Lost at Sea

Не только Канье помогает своему протеже, но и Лана Дель Рей решила аналогичным образом привлечь внимание к одному новичку. Вот только этот новичок — ее собственный папа. Да-да, Роб Грант, подаривший жизнь Элизабет Вулридж Грант (настоящее имя Ланы), теперь хочет осчастливить мир собственным творчеством.

И первый сингл, естественно, содержит вокал звездной дочери. Стилистически это совершенно типичная для Дель Рей баллада с фортепианным аккомпанементом (в середине композиции присоединяются струнные и деликатная электроника), и можно только фантазировать, что же мы услышим в песнях Гранта без участия Ланы.

Впрочем, сам Грант — фигура примечательная. Он начинал как менеджер по рекламе, затем основал мебельную фабрику, а в 1990-е стал одним из крупнейших инвесторов в доменные имена. Именно на торговле «красивыми» адресами сайтов Роб сколотил крупное состояние, и финансовые возможности вкупе с пониманием функционирования механизмов интернета позволили ему помочь Лане добиться первых успехов. Теперь дочь отдает должок.

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Dipiphany — hate us sometimes

Как только вы включите свежий сингл российской инди-певицы Dipiphany, у вас возникнет сильнейшее чувство дежавю. «Где я мог это слышать?» Ответ найдется быстро: и по музыкальному материалу, и, главное, по вокалу это буквально калька с Билли Айлиш. Скажем больше: если скрыть авторство, то поклонники американской звезды, быть может, даже и не заметили бы подлога.

И здесь мы оказываемся перед дилеммой: с одной стороны, подражательство и отсутствие индивидуальности в творчестве принято осуждать; но с другой стороны, если у нас есть импортозамещение, например, в фастфуде, почему бы не заместить отечественным продуктом фастфуд музыкальный? Рассуждая в подобном ключе, можно признать: hate us sometimes (да-да, Dipiphany поет по-английски) по всем параметрам ничуть не хуже того, что делают Айлиш с своим братом Финнеасом, успешно экспортируя по всей планете. Мягкий фортепианный аккомпанемент и деликатная электроника окутывают меланхоличный интимный голос Dipiphany, «мурлыкающий» выразительную мелодию, и, как ни оценивай, это просто приятно слушать.

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Dima Ustinov — 9 pieces for augmented piano

Дима Устинов — в прошлом модный диджей (известный также как Taras 3000), однажды решивший завязать с вертушками и променять драйв столичных ночных клубов на уединение в провинциальном городке Зарайске. Изменился и стиль: вместо дискотечных ритмов Устинов стал писать минималистичный фортепианный кроссовер с примесью электроники.

Новый альбом музыканта называется «Девять пьес для дополненного фортепиано», и здесь можно усмотреть намек на термин «дополненная реальность», а можно — и игру с понятием «препарированное фортепиано» (это когда на струны рояля прикрепляют кусочки бумаги и прочие посторонние предметы, изменяющие звук). Обе ассоциации — правомерны, поскольку самое интересное в композициях Устинова — именно преображение привычного пианистического звучания, поиск с помощью современных технологий новых тембровых оттенков.

При этом, по сути, материал-то весьма простой, смахивающий на творчество Людовико Эйнауди и тому подобных авторов. Однако именно его электронная составляющая делает меланхоличные наигрыши Устинова не банальностью, но экспериментальным художественным высказыванием.

Плейлист «Известий»

Наш еженедельный плейлист на этот раз целиком состоит из новых треков. Помимо тех, что фигурируют в обзоре, это свежие синглы американской альт-роковой группы Boyce Avenue и нашего Басты.

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