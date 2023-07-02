Во Львове допустили срыв мобилизации в ВСУ

Около 20% от необходимого числа военнообязанных идут служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) добровольно, мобилизация может оказаться под угрозой. Об этом 2 июля заявил руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.

«Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20%, половина из которых — контрактники, от планового задания, которое мы должны выполнить», — сказал он в эфире украинского «24 канала».

По мнению Тищенко, в том случае, если не будет розысков военнообязанных и их вызовов для уточнения данных, то мобилизация может быть сорвана.

Ранее, 30 июня, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Известиям», что Киеву не хватает живой силы для ведения боевых действий. Днем ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя сказал, что Украина почти исчерпала мобилизационный резерв, а собственных вооружений у нее не осталось.

Тогда же издание «Страна.ua» со ссылкой на таблицу поправок ко второму чтению сообщило, что Верховная рада расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. Теперь мобилизации подлежат родственники инвалидов I и II групп при наличии других трудоспособных родственников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.