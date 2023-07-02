Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минске заявили о планах запретить сделки по обмену криптовалюты между физлицами
Мир
Во Львове допустили срыв мобилизации в ВСУ
Мир
Кулеба съязвил в ответ на слова премьера Венгрии о потере Украиной суверенитета
Армия
Российские военные призвали ВСУ сложить оружие в ЛНР
Общество
Минтранс Крыма увеличил количество постов досмотра у Крымского моста
Мир
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Мир
На Украине сообщили о планах получить еще $1 млрд от МВФ до конца года
Мир
Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции
Политика
Медведев прокомментировал желание Украины выйти на границы 1991 года
Мир
Вандал напал на посольство Белоруссии в Гааге
Политика
Пушков назвал причину беспорядков во Франции
Армия
Военный эксперт спрогнозировал «славную охоту» ВС России на Leopard и Bradley
Общество
Актрису Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы
Сюжет:

Во Львове допустили срыв мобилизации в ВСУ

0
Фото: REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 20% от необходимого числа военнообязанных идут служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) добровольно, мобилизация может оказаться под угрозой. Об этом 2 июля заявил руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.

«Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20%, половина из которых — контрактники, от планового задания, которое мы должны выполнить», — сказал он в эфире украинского «24 канала».

По мнению Тищенко, в том случае, если не будет розысков военнообязанных и их вызовов для уточнения данных, то мобилизация может быть сорвана.

Детский том: в парламенте начинают документировать преступления Киева
Сколько несовершеннолетних пострадали за девять лет конфликта и как мировое сообщество реагирует на действия Украины

Ранее, 30 июня, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Известиям», что Киеву не хватает живой силы для ведения боевых действий. Днем ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя сказал, что Украина почти исчерпала мобилизационный резерв, а собственных вооружений у нее не осталось.

Тогда же издание «Страна.ua» со ссылкой на таблицу поправок ко второму чтению сообщило, что Верховная рада расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. Теперь мобилизации подлежат родственники инвалидов I и II групп при наличии других трудоспособных родственников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023