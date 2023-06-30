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Военный эксперт назвал главную проблему Вооруженных сил Украины

Военный эксперт Матвийчук: Украине не хватает живой силы для участия в боевых действиях
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украине не хватает живой силы для ведения боевых действий. Об этом 30 июня «Известиям» заявил бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Вся военная промышленность Украины полностью разгромлена, она уже не может восстановиться, она не производит ни снаряды, ни патроны, ни пороха — всё это привозное. Мобилизация идет с напряжением. Самый главный дефицит на Украине сейчас — это украинцы. Они разбежались. Где-то приблизительно от 10 до 15 млн мужчин уехали, которые могли бы служить в армии. Если им боеприпасы еще могут поставлять западные страны, то с наемниками проблемы», — сказал он.

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Накануне на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя сказал, что Украина почти исчерпала мобилизационный резерв, а собственных вооружений у нее не осталось.

Тогда же издание «Страна.ua» со ссылкой на таблицу поправок ко второму чтению сообщило, что Верховная рада расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. Теперь мобилизации подлежат родственники инвалидов I и II групп при наличии других трудоспособных родственников.

28 июня пленные боевики рассказали, как украинское командование халатно относилось к жизни солдат, пренебрегая их безопасностью. Командование направляло людей из тыловой бригады на позиции штурмовой, невзирая на то что как такового военного опыта у солдат не было.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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