В Запорожской области сообщили о пресечении ВС РФ попыткы прорыва спецгруппы ВСУ

Ликвидирована спецгруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшаяся прорваться на линии фронта Запорожской области. Об этом 2 июля заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.



Он сообщил, что группа пыталась прорваться к позициям Вооруженных сил (ВС) РФ.



«Сегодня ночью в районе Пятихаток на Васильевском направлении запорожского фронта нашей разведкой было вскрыто движение спецгруппы ВСУ в количестве около 20 нацистов», — написал Рогов.



Российские военные нанесли по спецгруппе огневое поражение, в результате чего было ликвидировано восемь и ранено пять украинских боевиков.

В этот же день стало известно о том, что на запорожском направлении оперативно-тактическая авиация группировки войск «Восток» нанесла удар по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и Мирное Запорожской области. За сутки там было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.



Также в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся начать второй этап контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни. Главный удар прорыва украинские военные могут сосредоточить на любом из участков фронта — от Васильевского направления до Времевского выступа, добавил он.

Военный эксперт Василий Дандыкин 28 июня рассказал «Известиям», что, судя по потерям украинских войск, первый этап их контрнаступления провалился, в рамках второго этапа ВСУ начали прощупывать новые направления, в частности, ведет атаки в районе Антоновского моста на Днепре.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.