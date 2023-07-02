СМИ сообщили о четырех погибших и 25 пострадавших в результате стрельбы в США

Стрельба произошла рано утром в воскресенье, 2 июля, в США в Балтиморе (штат Мэриленд). Несколько человек погибли и десятки пострадали, сообщил телеканал Fox News.



По данным нидерландского информационного агентства BNO News, стрельба произошла на вечеринке, где собралась толпа из 100 человек. По предварительной информации, четыре человека погибли и 25 пострадали.



На место происшествия прибыла полиция и медицинский персонал.

Ранее сообщалось, что в США в результате стрельбы 7 июня два человека погибли и 13 пострадали в городе Ричмонд (штат Вирджиния). Нападавший открыл огонь по студентам Университета содружества Вирджинии в тот момент, когда они фотографировались.