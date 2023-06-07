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Два человека погибли и 13 пострадали в результате стрельбы в США

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Фото: ABC 8
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По меньшей мере два человека погибли и 13 пострадали в результате стрельбы в американском городе Ричмонд (штат Вирджиния). Об этом во вторник, 6 июня, сообщил телеканал ABC 8.

Стрельба произошла в парке Монро возле театра «Альтрия» во время празднования выпускного. Нападавший открыл огонь по студентам Университета содружества Вирджинии в тот момент, когда они фотографировались.

Полиция Ричмонда призвала жителей оставаться дома. На месте происшествия работают правоохранительные органы и несколько бригад скорой помощи.

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Ранее, 4 июня, стало известно, что один человек погиб и еще шесть были ранены в результате стрельбы в Чикаго в США.

30 мая девять человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения во время перестрелки в штате Флорида, США. Известно, что перестрелка произошла в городе Холливуд, предположительно, из-за ссоры между двумя группами. Пострадавших госпитализировали.

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