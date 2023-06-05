Один человек погиб и шестеро ранены во время стрельбы на поминках в Чикаго

Один человек погиб и еще шесть были ранены в результате стрельбы в Чикаго в США. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на местные правоохранительные органы.

«Полиция сообщила, что группа людей собралась ночью в квартале 4800 на Западной Айова-стрит, чтобы отметить четыре года со дня гибели человека в ДТП», — пишет издание.

По данным свидетелей, во время поминок погибшего приятеля произошла ссора, а затем раздались выстрелы.

В ходе перестрелки погибла 25-летняя женщина. Один мужчина был ранен в грудь и руку, его доставили в больницу в критическом состоянии. Также были госпитализированы еще пятеро человек.

Сообщается о начале расследования дела.

Ранее, 30 мая, издание NPR сообщило, что девять человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения во время перестрелки в штате Флорида США. Известно, что перестрелка произошла в городе Холливуд, предположительно, из-за ссоры между двумя группами. Пострадавших госпитализировали.