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Не менее девяти человек пострадали при перестрелке во Флориде

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Девять человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения во время перестрелки в штате Флорида США . Об этом сообщает NPR в понедельник, 29 мая.

Известно, что перестрелка произошла в городе Холливуд, предположительно, из-за ссоры между двумя группами. Пострадавших госпитализировали. Правоохранители задержали одного виновного, второй находится в розыске.

«По словам представителя Мемориальной системы здравоохранения Янет Обаррио Санчес, среди девяти жертв было шесть взрослых и трое детей. По ее словам, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии», — сказано в материале.

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28 мая в результате стрельбы на мотопробеге в американском Ред-Ривере (штат Нью-Мексико) по меньшей мере три человека погибли и пять получили ранения. Все виновные в стрельбе были доставлены в полицию.

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