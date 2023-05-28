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Как минимум трое погибли в ходе стрельбы на мотопробеге в американском Ред-Ривере

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Фото: CNN/KOAT/Red River cam (redriver.org)
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По меньшей мере три человека погибли и пять получили ранения в результате стрельбы на мотопробеге в американском Ред-Ривере (штат Нью-Мексико). Об этом 28 мая сообщает CNN со ссылкой на власти.

Все виновные в стрельбе доставлены в полицию. В настоящее время место происшествия оцеплено, угрозы людям нет.

«Все вовлеченные лица были членами байкерских банд», — уточнила мэр Ред-Ривера Линда Калхун в разговоре с телеканалом.

По данным полиции штата, пострадавших доставили в больницу Святого Креста в Таосе и медицинский университет Нью-Мексико в Альбукерке.

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Ранее в этот же день в Северной Каролине произошла перестрелка между водителем общественного автобуса и пассажиром. По предварительной информации, пассажир автобуса начал угрожать водителю пистолетом после того, как тот отказал ему в просьбе выйти между остановками. Однако водитель также оказался вооружен, и они устроили перестрелку прямо в автобусе.

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