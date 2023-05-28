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В США водитель и пассажир устроили перестрелку в автобусе

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Фото: Соцсети
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В Северной Каролине произошла перестрелка между водителем общественного автобуса и пассажиром. Видео инцидента опубликовали пользователи в Сети.

Отмечается, что стрельба в городе Шарлотт произошла еще 18 мая. По предварительной информации, пассажир автобуса местной транспортной системы начал угрожать водителю пистолетом после того, как тот отказал ему на просьбу выйти между остановками. Однако водитель также оказался вооружен, и они устроили перестрелку прямо в автобусе.

На кадрах видно, что водитель попал в пассажира, а его самого спасло защитное стекло. Пассажир после получения ранения выбросил пистолет и попытался сбежать с места происшествия.

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Ранее, 23 мая, сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы, устроенной в жилом доме в американском городе Нэш (штат Техас). Подозреваемый был задержан, когда выходил на улицу. До этого он забаррикадировался в доме. Информация о личностях погибших и мотивах преступления не приводилась.

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