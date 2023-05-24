Четыре человека погибли в результате стрельбы в США

Четыре человека погибли в результате стрельбы, устроенной во вторник, 23 мая, в жилом доме в американском городе Нэш (штат Техас). Об этом 23 мая сообщило местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, подозреваемый был задержан, когда выходил на улицу. До этого он забаррикадировался в доме.

Информации о личностях погибших и мотивах преступления не приводится.

Ранее, 21 мая, три человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Канзас-Сити в США. Еще два человека пострадали, они были госпитализированы.