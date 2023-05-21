Три человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Канзас-Сити в США
Три человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Канзас-Сити в США, передает телеканал ABC News со ссылкой на полицию 21 мая.
Инцидент произошел в ночь на 21 мая. По информации правоохранительных органов, еще два человека пострадали. Они были госпитализированы.
О других подробностях случившегося пока не сообщается.
Ранее, 14 мая, стало известно, что в американском штате Аризона при стрельбе пострадали семь человек. Раненых доставили в больницу.