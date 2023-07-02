Для некоторых западных стран, таких как США, украинский конфликт не столько трагедия или борьба, сколько возможность. Однако попытки «убить одним выстрелом двух зайцев никогда еще не стоили стольких жизней», пишет британский журналист Марк Блэклок в статье «Под прикрытием помощи Украине НАТО скрывает свои цели» для Global Times 1 июля.

Журналист отмечает, что западные правительства под иллюзорным флером поддержки украинского народа проще воспринимают то, что является «опосредованной войной, направленной на ослабление России, их старого врага».

«Они делают это не по гуманитарным соображениям, а для продвижения собственных геополитических амбиций», — подчеркивает он.

В этой связи крупнейший в мире военный альянс заключен в порочный круг, из которого мало шансов вырваться и который затягивает и усугубляет кризис. Причем разговоры о мире тут интересны меньше всего. По мнению Блэклока, Вашингтон надеется расширить влияние НАТО на Крайнем Севере и еще больше окружить Россию, так же, как намерен окружить Китай.

«Это стратегия хулигана. Возглавляя крупнейшее военное объединение в мире, США воодушевлены ощущением новой цели — нейтрализация старого врага. <...> Прикрываясь поддержкой Украины, Америка расширяет и усиливает военное присутствие в Европе таким образом, что угрожает еще больше приблизить время Судного дня к полуночи. А это чревато вихрем ответных мер до тех пор, пока не станет казаться, что нет иного выхода, кроме как продолжать конфликт», — резюмировал журналист.

29 июня журналист китайской «Народной ежедневной газеты» («Жэньминь Жибао») указал, что военные учения НАТО Air Guardian 2023 в очередной раз обострили геополитическую ситуацию. За последствия этого придется расплачиваться странам Евросоюза и не только, говорится в материале.

Ранее, 13 июня, президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами упрекнул альянс в обмане о расширении на восток. Он указал, что НАТО знает о создании угрозы для РФ, но целенаправленно действует при всех попытках России наладить нормальные отношения.

21 сентября 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса намерены усилить давление на Российскую Федерацию. В то же время он указал, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не будет прибегать к безрассудной ядерной риторике.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.