Bloomberg узнало об оттоке из европейских фондов около $27 млрд с начала года
Крупные инвесторы всё чаще стали вкладывать деньги в американские фонды, из-за чего в 2023 года европейские фонды потеряли около $27 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.
Как говорится в публикации от 30 июня, на протяжении 16 недель идет отток инвесторов. Так, за последние семь дней в Европе наблюдалась самая большая убыль в размере $4,6 млрд.
По информации агентства, инвесторы предпочитают фонды из США, потому что американская экономика им кажется более крепкой на фоне опасений снижения глобального экономического роста.
8 июня стало известно, что в зоне евро зафиксирована рецессия по итогам I квартала 2023 года. По данным Евростата, спад ВВП зоны евро в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года составил 0,1% в годовом исчислении.
В свою очередь, 26 июня участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции оказывают негативный эффект на Евросоюз — объединение медленно скатывается в рецессию и деиндустриализацию. Он подчеркнул, что такие рестрикции стали саморазрушительными для Европы.