Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg узнало об оттоке из европейских фондов около $27 млрд с начала года
Мир
В Китае предупредили о расплате ЕС за своеволие НАТО
Мир
Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию и Бельгию
Мир
Открылись предзаказы на первый в мире летающий электромобиль
Общество
В Париже в ходе беспорядков за ночь задержали более 400 человек
Мир
Американский журналист Хинкл восхитился новыми домами в Мариуполе
Армия
Группировка «Восток» ударами ТОС «Солнцепек» отразила атаку ВСУ в районе Угледара
Происшествия
Рейс Санкт-Петербург – Анталья отложили более чем на сутки
Происшествия
В Хабаровском крае в лесу пропали мужчина с дочерью
Армия
Российские артиллеристы уничтожили Starlink на соледаро-артемовском направлении
Армия
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Спорт
Хоккеист Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на $66 млн
Армия
Военнослужащие ЦВО смогли увидеться с близкими по телемосту

Bloomberg узнало об оттоке из европейских фондов около $27 млрд с начала года

Bloomberg: инвесторы изъяли $27 млрд из фондов Европы из-за недоверия к ним в 2023 году
0
Фото: Global Look Press/dpa/Ameer Al Mohammedaw
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупные инвесторы всё чаще стали вкладывать деньги в американские фонды, из-за чего в 2023 года европейские фонды потеряли около $27 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.

Как говорится в публикации от 30 июня, на протяжении 16 недель идет отток инвесторов. Так, за последние семь дней в Европе наблюдалась самая большая убыль в размере $4,6 млрд.

По информации агентства, инвесторы предпочитают фонды из США, потому что американская экономика им кажется более крепкой на фоне опасений снижения глобального экономического роста.

Бундескризис: почему Германия снова оказалась в рецессии
Спад в экономике лидера европейской промышленности может оказаться долгим

8 июня стало известно, что в зоне евро зафиксирована рецессия по итогам I квартала 2023 года. По данным Евростата, спад ВВП зоны евро в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года составил 0,1% в годовом исчислении.

В свою очередь, 26 июня участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции оказывают негативный эффект на Евросоюз — объединение медленно скатывается в рецессию и деиндустриализацию. Он подчеркнул, что такие рестрикции стали саморазрушительными для Европы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023