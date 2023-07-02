Эксперт заявил о появлении в России климатических мигрантов

Россияне, выходящие на пенсию, стали учитывать изменение климата при выборе места жительства. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин 2 июля.

«Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Кокорин указал, что в Краснодарском крае столбик термометра может подниматься свыше 40 градусов, что вредно для пожилых людей, которые много лет прожили на Севере.

Ранее, 8 июня, исследователи пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами, и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросов парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.

22 мая климатолог Кокорин заявил, что глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году. Он уточнил, что, если на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию, добавил специалист.