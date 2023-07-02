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Армия Израиля сообщила о пущенной из САР зенитной ракете

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashraf Amra
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С территории Сирии по Израилю в ночь на 2 июля была выпущена зенитная ракета, которая, предположительно, взорвалась в воздухе, сказано в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад из Сирии в сторону израильской территории была запущена зенитная ракета. Ракета, по-видимому, взорвалась в воздухе. На данный момент никаких специальных инструкций для гражданских лиц не выпущено», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале военного ведомства.

В израильском Telegram-канале «Новости с полей» сообщается, что в городе Рахат упали части перехваченной ракеты. При падении была повреждена крыша дома. Жертв нет. Не место прибыла полиция, засвидетельствовала падение крупного осколка ракеты. Еще части ракеты обнаружили в поле.

При этом сирийский военный чиновник сообщает, что около 00:20 израильские ВВС нанесли авиаудар по нескольким целям в Хомсе.

«Он также утверждает, что большинство ракет было перехвачено. Есть повреждения, но жертв нет», — добавил Telegram-канал.

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14 июня заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили одну из четырех авиабомб, запущенных израильскими военно-воздушными силами на окрестности Дамаска. В результате инцидента были повреждены два складских помещения. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в этот день сирийское агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии открыли огонь по целям в небе над Дамаском. В результате обстрела был ранен военнослужащий.

29 мая самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска. Средства противовоздушной обороны Сирии поразили несколько ракет при отражении атаки.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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