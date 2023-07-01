Во время стрельбы на улице в Хорватии погиб человек
В городе Сисак в центральной части Хорватии один человек погиб и несколько получили ранения в результате стрельбы на улице. Об этом сообщил новостной портал Index со ссылкой на источники 1 июля.
«По данным полиции, несколько человек ранены и один погиб. В данный момент полицейские ищут преступника, который пустился в бегство, проводятся следственные мероприятия», — говорится в публикации.
По информации Alo, неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. Добавляется, что ведется тушение пожара на трех объектах, которые связаны с данным происшествием.
Ранее, 30 июня, иностранец открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, взял несколько человек в заложники и забаррикадировался в одном помещений. Его удалось задержать. Он получил ранение, его госпитализировали в тяжелом состоянии.