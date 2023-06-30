Стрелявший в аэропорту Кишинева забаррикадировался с заложниками

Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, взял несколько человек в заложники и забаррикадировался. Об этом 30 июня сообщает молдавская газета Ziarul de Gardă.

«Человек, устроивший стрельбу, забаррикадировался в помещении аэропорта с заложниками. Ранее он произвел несколько выстрелов в воздух, а позже — еще и в сторону пограничников», — пишет издание.

Помещение, где находится злоумышленник, готовятся штурмовать спецслужбы ведомства.

По предварительной информации, стрельбу открыл иностранец, прибывший из Турции, которого пограничники не пропустили в страну. После этого мужчина выстрелил в сторону пограничника и скрылся в одном из помещений аэропорта.

Как следует из информации на онлайн-табло аэропорта Кишинева, авиасообщение приостановлено. Отменен прием и вылет самолетов. Сотрудники авиагавани эвакуируют пассажиров.