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Стрелявшего в аэропорту Кишинева госпитализировали в тяжелом состоянии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мужчину, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева, госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 30 июня, в ходе брифинга сообщил и.о. генерального прокурора республики Ион Мунтяну.

«Стрелявший в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана получил ранения и находится в тяжелом состоянии в больнице под охраной», — сказал Мунтяну.

Следствию неизвестно, состоит ли стрелявший в каких либо военных или преступных группировках, однако проверяет версию о наличии у него сообщников, уточнил и.о. генпрокурора.

«Во время пограничного контроля и выяснения цели визита гражданина Таджикистана в Молдову он вел себя агрессивно. За совершенное преступление ему грозит пожизненный срок лишения свободы», — сказал он.

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Стрельбу в аэропорту Кишинева, в результате которой погибли двое человек, ранее в этот день открыл иностранец, прибывший из Турции.

Мужчина выстрелил в сторону пограничника и скрылся в одном из помещений аэропорта. Как позднее сообщала молдавская газета Ziarul de Gardă, злоумышленник взял несколько человек в заложники и забаррикадировался в одном из помещений аэропорта.

Позднее МВД страны сообщило, что нападавшего удалось задержать. Он получил ранение. Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело о террористическом акте.

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