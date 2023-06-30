Стрелявшего в аэропорту Кишинева задержали

Мужчину, открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева, задержали. Об этом 30 июня сообщило МВД страны.

«Нападавший получил травму, на данный момент ему оказывают медицинскую помощь. Авиасообщение всё еще приостановлено», — уточняется в сообщении на сайте ведомства.

По предварительной информации, стрельбу в аэропорту ранее в этот день открыл иностранец, прибывший из Турции, которого пограничники не пропустили в страну. После этого мужчина выстрелил в сторону пограничника и скрылся в одном из помещений аэропорта. В результате стрельбы погибли два человека, также был ранен один сотрудник погранслужбы Молдавии.

Как следует из информации на онлайн-табло аэропорта Кишинева, отменен прием и вылет самолетов.