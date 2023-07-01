Премьер Испании объявил о новом пакете помощи Киеву на €55 млн

Премьер министр Испании Педро Санчес пообещал поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, независимо от цены, которую придется заплатить, и объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на сумму на €55 млн. Об этом в субботу, 1 июля, пишет газета El Mundo.

«Я хотел сказать вам, что мы с вами, и мы будем столько, сколько потребуется <…> мы будем поддерживать Украину независимо от цены, которую придется заплатить», — сказал председатель правительства в своем обращении к Верховной раде, находясь в Киеве.

Он отметил, что €51 млн Украине выделят через фонды Всемирного банка для поддержки малого и среднего бизнеса, а €4 млн — через программу развития ООН для обеспечения школ системами экологически чистой энергии.

Санчес подчеркнул, что условия и сроки мирных переговоров может устанавливать только Киев. По его мнению, нельзя полностью принимать мирные планы, которые предлагают другие страны, хоть и высоко оценивает их участие.

Председатель правительства также упомянул о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11 и 12 июля. Испания выступает за создание Совета Украина — НАТО в качестве средства расширения политического участия Киева в альянсе.

Между тем, член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла поправку, запрещающую любое финансирование Украины до момента завершения конфликта. До этого, 27 июня, в Пентагоне сообщили, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на сумму $500 млн. Вашингтон передаст Киеву 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, а также артиллерийские снаряды и запчасти.

Ранее, 30 июня, в интервью испанскому телеканалу RTVE президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет показать результаты своего контрнаступления до начала саммита НАТО 11 июля. В этот же день глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем многие ожидали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.