В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла поправку, запрещающую любое финансирование Украины до момента завершения конфликта. Об этом она сообщила 30 июня в своем Twitter.
«Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение конфликта не будет достигнуто», — написала она.
Кроме того, конгрессвумен добавила, что внесла поправки в закон США о финансировании национальной обороны. Таким образом, должны быть запрещены поставки Украине истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.
Она подчеркнула, что необходимо продвигать мир, а не финансировать насилие.
Ранее, 29 июня, слухи о решении США передать Украине ракеты ATACMS опроверг пресс-секретарь минобороны страны Патрик Райдер. Он прокомментировал статью в газете The Wall Street Journal о готовности американской администрации одобрить поставки Киеву комплексов ракет. По данным издания, вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.
27 июня в Пентагоне сообщили, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на сумму $500 млн. Вашингтон передаст Киеву 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, а также артиллерийские снаряды и запчасти. Кроме того, в новый пакет военной помощи войдут снаряды для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger
При этом 22 июня сообщалось, что в США комитет палаты представителей одобрил резолюцию о передаче Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
МИД РФ в апреле прошлого года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, подчеркивая, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.