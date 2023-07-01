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В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта

Конгрессвумен США Грин предложила запретить финансирование Украины до завершения конфликта
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Фото: TASS/EPA/WILL OLIVER
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Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла поправку, запрещающую любое финансирование Украины до момента завершения конфликта. Об этом она сообщила 30 июня в своем Twitter.

«Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение конфликта не будет достигнуто», — написала она.

Кроме того, конгрессвумен добавила, что внесла поправки в закон США о финансировании национальной обороны. Таким образом, должны быть запрещены поставки Украине истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.

Она подчеркнула, что необходимо продвигать мир, а не финансировать насилие.

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Ранее, 29 июня, слухи о решении США передать Украине ракеты ATACMS опроверг пресс-секретарь минобороны страны Патрик Райдер. Он прокомментировал статью в газете The Wall Street Journal о готовности американской администрации одобрить поставки Киеву комплексов ракет. По данным издания, вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.

27 июня в Пентагоне сообщили, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на сумму $500 млн. Вашингтон передаст Киеву 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, а также артиллерийские снаряды и запчасти. Кроме того, в новый пакет военной помощи войдут снаряды для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger

При этом 22 июня сообщалось, что в США комитет палаты представителей одобрил резолюцию о передаче Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

МИД РФ в апреле прошлого года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, подчеркивая, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

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