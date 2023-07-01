Опубликованы кадры с места поисков пропавшей пятилетней девочки под Оренбургом

В распоряжении «Известий» 1 июля появились кадры с места поисков пятилетней Василисы, которая пропала в Сорочинске Оренбургской области в пятницу, 30 июня.



Местонахождение девочки всё еще не удалось установить. Ее поисками занимается весь личный состав отдела МВД РФ по Сорочинскому городскому округу, волонтеры из «ОренСпаса» и водолазы.

Днем 30 июня ребенок вышел погулять во двор дома по улице Набережной Сорочинска и пропал, о чем сообщил Telegram-канал поисково-спасательного отряда «ОренСпас».



Василиса была одета в сиреневую футболку с рисунком и надписями, в синие лосины длиной ниже колена, также она была обута в сандалии.



Местные жители сообщили, что ребенок болен и не разговаривает, но отзывается на имя и может кричать в ответ.

Ранее, 27 июня, источник «Известий» сообщил о пропаже 10-летнего Анатолия во время охоты с отцом и братом в Архарском районе Амурской области. На поиски были направлены вездеход с полицией и МЧС, параплан и вертолет. Утром 28 июня спасатели нашли Анатолия.