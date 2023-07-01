Зеленский уволил четырех глав районов Киева из-за скандалов с бомбоубежищами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении четырех руководителей районов Киева на фоне скандалов с ненадлежащим состоянием столичных бомбоубежищ. Соответствующий документ опубликован 30 июня на сайте украинского лидера.



Под увольнение попали главы Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов украинской столицы — Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский. Решение о снятии с должности чиновников приняли на Совете национальной обороны и безопасности Украины.

Ранее, 23 июня, Зеленский заявил, что на Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования. Он сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности, а все защитные сооружения приведут в надлежащее состояние.

Кроме того, на сайте украинского президента 2 июня опубликовали петицию, в которой призвали отстранить мэра Киева Виталия Кличко от исполнения обязанностей. Причиной стала плохая организация работы укрытий в Киеве.



5 июня министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической. Он заявил, что половина проверенных комиссией объектов не соответствуют требованиям.

Данный вопрос на Украине был поднят в середине мая, когда жители ряда городов не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги. В частности, в ночь на 1 июня с этой проблемой столкнулись жители Киева.