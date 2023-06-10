Нокаут для мэра: к чему приведет конфликт Зеленского и Кличко
На Украине обострился конфликт между президентом Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко. Поводом стало состояние бомбоубежищ — внезапно выяснилось, что половина из них в Киеве закрыты или заняты посторонними организациями. Глава государства грозит мэру-боксеру нокаутом, тот вины не признает. «Известия» разбирались в подробностях конфликта.
Что произошло
Утром 1 июня в Киеве прогремели взрывы, власти города сообщали о работе систем ПВО. В Деснянском районе из-за падения обломков украинских ракет погибли две женщины и девятилетняя девочка. Позже выяснилось, что они пытались попасть в укрытие, расположенное в районной поликлинике, но оно оказалось закрыто. «Была тревога, люди бежали в убежище, а его просто не открыли и всё. Люди очень долго стучали. Там были женщины, дети, и никто не открыл... в тот момент прилетело», — рассказал очевидец по имени Ярослав.
После произошедшего было возбуждено уголовное дело. Основным обвиняемым стал 62-летний охранник поликлиники Вадим Мошкин, которого суд отправил в СИЗО. Мужчина рассказал, что совершил преступление неумышленно. По его словам, сначала он пошел открывать подвал поликлиники, а потом хотел запустить людей в здание, но не успел. Кроме того, суд отправил под домашний арест замдиректора и директора поликлиники, а также замглавы администрации Деснянского района Киева. Все трое вину не признали.
В Киеве также прошли проверки укрытий. Министр стратегических отраслей Александр Камышин сообщил, что 44% всех убежищ заперты или непригодны для использования. По данным мэра Виталия Кличко, в неудовлетворительном состоянии 47% убежищ. Выяснилось, что многие подвалы по-прежнему арендуются для коммерческих целей — там расположены продуктовые магазины, склады и кафе. После введения военного положения власти распорядились освободить помещения, но владельцы проигнорировали указания.
Городские власти после 1 июня также распорядились, чтобы убежища были открыты круглосуточно. Журналисты, впрочем, сообщили, что решение не выполняется. Распорядители нескольких помещений объяснили, что по-прежнему собираются открывать двери только во время воздушной тревоги. В противном случае укрытия якобы превратятся в ночлежки для пьяных и бездомных.
Как отреагировал Зеленский
Трагедия в Деснянском районе спровоцировала политический скандал. Владимир Зеленский заявил, что местные власти «должны включать голову». «У нас была трагедия. Люди не могли попасть в укрытие. Вернемся, поставим голову на место», — пообещал он на пресс-конференции во время поездки в Молдавию. Президент Украины также сказал, что ответственность за произошедшее понесут все виновные, а в конце выступления добавил, что «может быть нокаут». Последняя фраза — очевидный намек на возможную отставку Кличко.
Одновременно на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отстранить мэра Киева на время досудебного расследования. «Украинский народ стал свидетелем вопиющей безответственности ряда должностных лиц киевской городской государственной администрации, которую возглавляет Кличко», — отметил автор обращения.
Мэр столицы признал, что часть ответственности за гибель людей лежит на нем. «Но еще хочу напомнить, что глав районов столицы по представлению правительства назначает президент. Мэр столицы не может ни уволить главу района, ни даже вынести ему выговор. Это — если говорить о совместной и справедливой ответственности», — подчеркнул он и добавил, что девять из десяти глав районов столицы представляют партию президента «Слуга народа».
Кличко также сообщил, что в 2022 году районные администрации из городского бюджета получили 1,2 млрд гривен ($32 млн) на обустройство бомбоубежищ. Использование этих средств он назвал крайне неудовлетворительным. Освоено было 10% выделенных денег, остальные, получается, где-то испарились.
В ответ несколько глав киевских районов записали видеообращение, в котором обвинили мэра Киева в стремлении снять с себя ответственность за происходящее в городе и одновременно получить больше полномочий. Для решения проблемы они призвали Кличко отказаться от совмещения должностей мэра и председателя киевской городской госадминистрации. Кличко заявил, что обращение призвано разбалансировать власть и «создать хаос» в Киеве. По его словам, офис президента Зеленского давит на него, потому что боится за результат будущих выборов.
Что будет дальше
Конфликт между Зеленским и Кличко вспыхнул не в первый раз. В ноябре прошлого года политики поссорились из-за «пунктов несокрушимости» (так на Украине называли палатки, где люди могли погреться и зарядить гаджеты). Президент страны тогда заявил, что получает много жалоб на работу этих пунктов в Киеве. Кличко сообщил, что вступать в политические баталии не хочет. «Мне есть чем заниматься. Но отмечу, что манипулировать не надо», — сказал он. По словам мэра, в частных беседах депутаты от «Слуги народа» подтверждают, что все пункты открыты и работают.
В августе прошлого года мэр рассказал, что офис президента пригрозил ему лишением гражданства. Причиной якобы стала его активная общественная позиция. «Расскажу вам тайну. Была у меня беседа с намеком: ты там проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались», — сообщил мэр. По его словам, он был и остается гражданином Украины, других паспортов у него нет.
Мэр Киева Виталий Кличко
Эксперты говорят, что Владимир Зеленский хотел бы убрать Кличко с должности мэра, но сделать этого пока не может.
— Офис президента работает на снижение рейтинга Кличко, ослабление его политических позиций. Конечно, амбиции Зеленского гораздо больше. Он хотел бы сместить действующего мэра и поставить вместо него своего доверенного человека. Но серьезные кадровые решения Киев без согласования с Западом принять не может. А западные партнеры традиционно против чрезмерного усиления кого-то одного из туземной администрации, им выгодна конкуренция группировок. Соответственно, пока Кличко останется на посту, — отмечает политолог Александр Дудчак.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин обращает внимание на сложное состояние киевского городского хозяйства.
— Благодаря прошедшим проверкам мы знаем, что почти половина убежищ непригодна для использования. При этом и Зеленский, и Кличко, и главы районов не решают проблему, а перекладывают ответственность друг на друга, — говорит он.