Нокаут для мэра: к чему приведет конфликт Зеленского и Кличко

На Украине обострился конфликт между президентом Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко. Поводом стало состояние бомбоубежищ — внезапно выяснилось, что половина из них в Киеве закрыты или заняты посторонними организациями. Глава государства грозит мэру-боксеру нокаутом, тот вины не признает. «Известия» разбирались в подробностях конфликта.

Что произошло

Утром 1 июня в Киеве прогремели взрывы, власти города сообщали о работе систем ПВО. В Деснянском районе из-за падения обломков украинских ракет погибли две женщины и девятилетняя девочка. Позже выяснилось, что они пытались попасть в укрытие, расположенное в районной поликлинике, но оно оказалось закрыто. «Была тревога, люди бежали в убежище, а его просто не открыли и всё. Люди очень долго стучали. Там были женщины, дети, и никто не открыл... в тот момент прилетело», — рассказал очевидец по имени Ярослав.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело. Основным обвиняемым стал 62-летний охранник поликлиники Вадим Мошкин , которого суд отправил в СИЗО. Мужчина рассказал, что совершил преступление неумышленно. По его словам, сначала он пошел открывать подвал поликлиники, а потом хотел запустить людей в здание, но не успел . Кроме того, суд отправил под домашний арест замдиректора и директора поликлиники, а также замглавы администрации Деснянского района Киева. Все трое вину не признали.

Фото: AP Photo/Wladyslaw Musiienko

В Киеве также прошли проверки укрытий. Министр стратегических отраслей Александр Камышин сообщил, что 44% всех убежищ заперты или непригодны для использования . По данным мэра Виталия Кличко, в неудовлетворительном состоянии 47% убежищ. Выяснилось, что многие подвалы по-прежнему арендуются для коммерческих целей — там расположены продуктовые магазины, склады и кафе. После введения военного положения власти распорядились освободить помещения, но владельцы проигнорировали указания.

Городские власти после 1 июня также распорядились, чтобы убежища были открыты круглосуточно. Журналисты, впрочем, сообщили, что решение не выполняется. Распорядители нескольких помещений объяснили, что по-прежнему собираются открывать двери только во время воздушной тревоги. В противном случае укрытия якобы превратятся в ночлежки для пьяных и бездомных.

Как отреагировал Зеленский

Трагедия в Деснянском районе спровоцировала политический скандал. Владимир Зеленский заявил, что местные власти «должны включать голову». «У нас была трагедия. Люди не могли попасть в укрытие. Вернемся, поставим голову на место», — пообещал он на пресс-конференции во время поездки в Молдавию. Президент Украины также сказал, что ответственность за произошедшее понесут все виновные, а в конце выступления добавил, что «может быть нокаут». Последняя фраза — очевидный намек на возможную отставку Кличко.

Фото: AP Photo/Risto Bozovic

Одновременно на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отстранить мэра Киева на время досудебного расследования. «Украинский народ стал свидетелем вопиющей безответственности ряда должностных лиц киевской городской государственной администрации, которую возглавляет Кличко», — отметил автор обращения.

Мэр столицы признал, что часть ответственности за гибель людей лежит на нем. «Но еще хочу напомнить, что глав районов столицы по представлению правительства назначает президент . Мэр столицы не может ни уволить главу района, ни даже вынести ему выговор. Это — если говорить о совместной и справедливой ответственности», — подчеркнул он и добавил, что девять из десяти глав районов столицы представляют партию президента «Слуга народа».

Кличко также сообщил, что в 2022 году районные администрации из городского бюджета получили 1,2 млрд гривен ($32 млн) на обустройство бомбоубежищ. Использование этих средств он назвал крайне неудовлетворительным. Освоено было 10% выделенных денег, остальные, получается, где-то испарились.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В ответ несколько глав киевских районов записали видеообращение, в котором обвинили мэра Киева в стремлении снять с себя ответственность за происходящее в городе и одновременно получить больше полномочий . Для решения проблемы они призвали Кличко отказаться от совмещения должностей мэра и председателя киевской городской госадминистрации. Кличко заявил, что обращение призвано разбалансировать власть и «создать хаос» в Киеве. По его словам, офис президента Зеленского давит на него, потому что боится за результат будущих выборов.

Что будет дальше

Конфликт между Зеленским и Кличко вспыхнул не в первый раз. В ноябре прошлого года политики поссорились из-за «пунктов несокрушимости» (так на Украине называли палатки, где люди могли погреться и зарядить гаджеты). Президент страны тогда заявил, что получает много жалоб на работу этих пунктов в Киеве. Кличко сообщил, что вступать в политические баталии не хочет. «Мне есть чем заниматься. Но отмечу, что манипулировать не надо», — сказал он. По словам мэра, в частных беседах депутаты от «Слуги народа» подтверждают, что все пункты открыты и работают.

В августе прошлого года мэр рассказал, что о фис президента пригрозил ему лишением гражданства . Причиной якобы стала его активная общественная позиция. «Расскажу вам тайну. Была у меня беседа с намеком: ты там проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались», — сообщил мэр. По его словам, он был и остается гражданином Украины, других паспортов у него нет.

Мэр Киева Виталий Кличко Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Эксперты говорят, что Владимир Зеленский хотел бы убрать Кличко с должности мэра, но сделать этого пока не может.

— Офис президента работает на снижение рейтинга Кличко, ослабление его политических позиций. Конечно, амбиции Зеленского гораздо больше. Он хотел бы сместить действующего мэра и поставить вместо него своего доверенного человека. Но серьезные кадровые решения Киев без согласования с Западом принять не может. А западные партнеры традиционно против чрезмерного усиления кого-то одного из туземной администрации, им выгодна конкуренция группировок. Соответственно, пока Кличко останется на посту, — отмечает политолог Александр Дудчак.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин обращает внимание на сложное состояние киевского городского хозяйства.

— Благодаря прошедшим проверкам мы знаем, что почти половина убежищ непригодна для использования. При этом и Зеленский, и Кличко, и главы районов не решают проблему, а перекладывают ответственность друг на друга, — говорит он.