Министр назвал ситуацию с убежищами в Киеве критической

Ситуация с бомбоубежищами в Киеве является критической. Об этом 5 июня заявил министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин.

«Подвели итоги второго дня работы комиссии по ревизии убежищ Киева. В настоящее время проверена уже треть убежищ города. Ситуация остается критической: половина проверенных убежищ не готова», — написал он в Telegram.

Камышин указал, что из 1849 убежищ 1011 готовы для использования, 596 не пригодны, еще 242 не смогли открыть или оценить готовность.

Ранее, 2 июня, глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру Виталию Кличко вместе уйти в отставку из-за ситуации с закрытыми бомбоубежищами в городе во время воздушной тревоги. По словам Ратникова, так как они оба представляют интересы жителей Киева, то и отвечать следует обоим.

В этот день на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, авторы которой призвали отстранить Кличко от исполнения обязанностей на время проведения расследования в связи с плохой организацией работы бомбоубежищ в Киеве. Создатель петиции заявил о «вопиющей безответственности ряда должностных лиц» в Киевской городской государственной администрации, которую возглавляет Кличко.

1 июня Зеленский заявил, что конкретные лица из киевской администрации ответят за закрытые в городе бомбоубежища. Глава государства назвал чиновников, не следящих за состоянием бомбоубежищ, внутренними врагами.

Ранее, в ночь на 1 июня, в Киеве прозвучали взрывы. Уточнялось, что в Киевской области также были слышны хлопки.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.