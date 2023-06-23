На Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования. Об этом 23 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования», — написал Зеленский в Telegram-канале по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По итогам заседания совет решил привлечь виновных к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.

На сайте Зеленского 2 июня опубликовали петицию, в которой призвали отстранить мэра Киева Виталия Кличко от исполнения обязанностей. Причиной стала плохая, по мнению авторов, организация работы бомбоубежищ в Киеве.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин 10 июня заявил о том, что по итогам проверки состояния бомбоубежищ в Киеве только 15% укрытий из 4655 оказались пригодными. Еще 50% бомбоубежищ назвали технически пригодными, но их нужно приводить в порядок. При этом доступными оказались только 44% убежищ, а доступными в течение пяти минут — только 21%.

Позже, 13 июня, Кличко сообщил, что власти Киева выделят более $8 млн на закупку и установку модульных укрытий. По его словам, департамент муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА) вместе с Главным управлением ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) Украины в Киеве и председателями районных администраций столицы должны определить необходимое для города количество модульных укрытий и мест, где они будут установлены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.