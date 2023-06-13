Кличко сообщил о выделении $8 млн на установку модульных укрытий в Киеве

Власти Киева выделят более $8 млн на закупку и установку модульных укрытий. Об этом 13 июня сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«Сейчас речь идет о приобретении и установке 200-250 модульных бетонных укрытий. На этот город выделит 300 млн грн (более $8 млн. — Ред.)», — написал Кличко в своем Telegram-канале со ссылкой на решение Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, департамент муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА) вместе с Главным управлением ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) Украины в Киеве и председателями районных администраций столицы должны определить необходимое для города количество модульных укрытий и мест, где они будут установлены.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин 10 июня заявил о том, что по итогам проверки состояния бомбоубежищ в Киеве только 15% укрытий из 4 655 оказались пригодными. Еще 50% бомбоубежищ назвали технически пригодными, но их нужно приводить в порядок. При этом доступными оказались только 44% убежищ, а доступными в течение пяти минут — только 21%.

Ранее, 2 июня, на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликовали петицию, в которой призвали отстранить Кличко от исполнения обязанностей. Причиной стало плохая, по мнению авторов, организация работы бомбоубежищ в Киеве. После этого Зеленский объявил, что конкретные лица из администрации Киева ответят за закрытые в городе бомбоубежища.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.