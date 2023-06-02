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Зеленский пообещал разобраться с конкретными лицами Киева из-за закрытых бомбоубежищ

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Фото: Соцсети
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Конкретные лица киевских властей ответят за закрытые в городе бомбоубежища, заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 1 июня, на пресс-конференции в Молдавии после саммита Европейского политического сообщества.

Наряду с этим украинский лидер намекнул на мэра Киева, экс-боксера Виталия Кличко, так как Зеленский пригрозил ответственным лицам своеобразным «нокаутом», что в боксерской терминологии обозначает победный удар. Глава государства назвал чиновников, не следящих за состоянием бомбоубежищ, «внутренними врагами».

В своем Telegram-канале в связи с инцидентом Кличко заявил, что работа укрытий теперь будет контролироваться совместно с патрульной полицией Киева. Также он отдал поручение главам районов города «немедленно проверить все укрытия».

Издание Klymenko Time в сообщении от 17 мая в Telegram-канале опубликовало видео от киевлянина, на котором представлено закрытое бомбоубежище. Как рассказал автор записи, он обратился за помощью в структуры, курирующие вопрос допуска жителей в укрытия, однако ему никто не ответил.

В этой связи 1 июня глава департамента муниципальной безопасности городской администрации Роман Ткачук сообщил о решении держать бомбоубежища постоянно открытыми, приводятся слова политика в публикации Klymenko Time. Между тем после открытия столичных укрытий в них начали селиться бездомные, отмечает издание.

Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре
Превентивные атаки помогут отразить возможное контрнаступление ВФУ

Ранее, в ночь на 1 июня, в Киеве прозвучали взрывы. Уточнялось, что в Киевской области также были слышны хлопки.

В результате атаки по городу люди начали бежать в бомбоубежище, которое находится в поликлинике в Деснянском районе, однако оно оказалось закрыто. Из-за недосмотра киевских властей три человека погибли и еще полтора десятка пострадали

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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