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На Украине создана петиция за временное отстранение Кличко с поста мэра Киева

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Фото: TASS/EPA/GIAN EHRENZELLER
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Мэра Киева Виталия Кличко призвали отстранить от исполнения обязанностей на время проведения расследования в связи с плохой организацией работы бомбоубежищ в городе. Соответствующая петиция появилась 2 июня на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Под документом пока только 79 голосов поддержки из 25 тыс., которые необходимы для того, чтобы глава государства рассмотрел предложение.

Автор петиции заявил о «вопиющей безответственности ряда должностных лиц» в Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую возглавляет Кличко. Украинец попросил отстранить от работы градоначальника, так ему подчинена вся административная вертикаль власти столицы Украины.

«Учитывая тот факт, что <…> именно на них возложены обязанности по обеспечению жизнедеятельности города и гражданской защиты населения, прошу вас отстранить Кличко Виталия Владимировича от исполнения обязанностей председателя КГГА на период проведения досудебного расследования правоохранительными органами», — отмечено в документе.

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Издание Klymenko Time в сообщении от 17 мая в Telegram-канале опубликовало видео от неизвестного киевлянина, на котором было показано закрытое бомбоубежище. Как рассказал автор записи, он обратился за помощью в структуры, курирующие вопрос допуска жителей в укрытия, однако ему никто не ответил.

1 июня Зеленский заявил, что конкретные лица из киевской администрации ответят за закрытые в городе бомбоубежища. Глава государства назвал чиновников, не следящих за состоянием бомбоубежищ, внутренними врагами. Он пригрозил ответственным лицам своеобразным «нокаутом», намекнув таким образом, на мэра Киева, который в прошлом является боксером.

Кличко в своем Telegram-канале вместе с тем заявил, что работа укрытий теперь будет контролироваться патрульной полицией Киева. Также он отдал поручение главам районов города «немедленно проверить все укрытия».

Ранее, в ночь на 1 июня, в Киеве прозвучали взрывы. Уточнялось, что в Киевской области также были слышны хлопки.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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