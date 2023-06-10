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Власти Киева заявили о пригодности лишь 15% бомбоубежищ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Miakshykov
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В Киеве по итогам проверки состояния бомбоубежищ только 15% укрытий оказались пригодными, написал 10 июня министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своем Telegram-канале.

Камышин сообщил, что во время проверки он не встретил такого укрытия, которое можно было бы назвать образцовым. Результаты проверки министр назвал неутешительными.

«Комиссия закончила проверку всех 4 655 укрытий Киева. Результаты неутешительны. Только 15% пригодны без существенных замечаний. Еще 50% технически пригодны, но их нужно приводить в порядок», — указал он.

Уточняется, что доступными оказались меньше половины укрытий — только 44%. Еще 21% доступны в течение 5 минут — обычно это дежурные, которые открывают укрытия по тревоге.

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Незадолго до этого на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, авторы которой призвали отстранить мэра города Виталия Кличко от исполнения обязанностей в связи с плохой организацией работы бомбоубежищ в Киеве. Глава государства заявил, что конкретные лица из киевской администрации ответят за закрытые в городе бомбоубежища.

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